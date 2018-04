Chiara Pašić na Županijskom sudu u Puli osuđena je na 33 godine zatvora zbog zbojstva svog trogodišnjeg sina. Presuda petnaestogodišnjakinji koja joj je pomogla u ovom monstruoznom zločinu još nije poznata jer su novinari isključeni s tog dijela izricanja presude.

Chiara Pašić (33) osuđena je na 33 godine zatvora za kazneno djelo teškog ubojstva. Uz to, određena joj je mjera psihosocijalnog tretmana u trajanju od najviše dvije godine.

Do pravomoćnosti presude bit će zadržana u istražnom zatvoru. Vrijeme provedeno u zatvoru uračunat će joj se u kaznu.

Podsjetimo, prema optužnici, majku i njezinu pomagačicu, koja je u to vrijeme bila štićenica pulskog Doma za odgoj djece i mladeži u bijegu, teretilo se da su 23. svibnja 2017. zajedno i dogovorno, u stanu na adresi Akvilejski prilaz u Puli, u nakani da ga usmrte, ugušile trogodišnjeg sina Chiare Pašić (32), a zatim tijelo odnijele do obale mora kraj bivše vojarne Vallelunga i tamo ga bacile u more te pokušale to prikazati kao da se dječak utopio.

Dječaka, koji se cijelo vrijeme pokušao osloboditi, ugušile su jastukom. Prema presudi, to su učinile samovoljno i dobrovoljno, svjesne djetetove nejakosti i nemoćnosti.

Suđenje za stravični zločin koji je šokirao hrvatsku javnost odvijalo se iza zatvorenih vrata radi zaštite optuženice koja je mlađa od 18 godina.