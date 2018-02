Na Županijskom sudu u Puli počinje suđenje Chiari Pašić koja je s 15-godišnjakinjom pomoćnicom u svibnju prošle godine ubila svojeg trogodišnjeg sina. Ugušile su ga jastukom, a onda su njegovo tijelo bacile u more i pokušale to prikazati kao da se utopio.

Suđenje za stravičan zločin ubojstva trogodišnjeg djeteta koje je šokiralo hrvatsku javnost odvija se iza zatvorenih vrata radi zaštite optuženice koja je mlađa od 18 godina.

Odvjetnik opružene Davor Štorga prije ročišta je na upit novinara odgovorio da će obranu temeljiti na činjenicama. Upitan za pojašnjenje, kazao je da je istina nešto drugačija nego što se dosad iznosilo u javnosti.

"Činjenice će zasigurno biti iznenađujuće", kratko je kazao Štorga, javlja Glas Istre.

Prema optužnici, majku ubojicu i njezinu pomagačicu koja je u to vrijeme bila štićenica pulskog Doma za odgoj djece i mladeži u bijegu, tereti se da su 23. svibnja 2017. zajedno i dogovorno, u stanu na adresi Akvilejski prilaz u Puli, u nakani da ga usmrte, ugušile trogodišnjeg sina Chiare Pašić (32), a zatim mrtvo tijelo odnijele do obale mora bivše vojarne Vallelunga i tamo ga bacile u more.

Nakon toga majka se pravila da traži dječaka, raspitivala se o njemu i kod susjeda, a onda je oko ponoći došla u policiju kako bi prijavila nestanak trogodišnjeg sina Denisa. Potraga je trajala cijelu noć, no šokantan obrat dogodio se ujutro kada je Chiara "pukla" i odvela policajce do obale na predjelu Vallelunga, gdje je u morskom plićaku ležalo beživotno tijelo mrtvog dječačića. Obdukcijski nalaz ubrzo je pokazao da se dječak, iako je pronađen u moru, nije utopio, nego da je uzrok smrti klasično gušenje.

Majka ubojica mogla bi dobiti najmanje deset godina zatvora, dok kaznu dugotrajnog zatvora nije moguće izreći optuženoj mlađoj maloljetnici.

Dječakov otac Rešid Pašić iz Velike Kladuše u vrijeme ubojstva bio je u zatvoru. Izdržavao je trogodišnju kaznu jer je pretukao Chiaru i njezina ljubavnika.