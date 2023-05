Na putu od Đakova prema Osijeku, u ponedjeljak je u vozilu Hitne pomoći rođen maleni dječak Jure. I on i majka su zdravi i osjećaju se dobro. Ekipa u vozilu – liječnik, vozač i medicinski tehničar – su reporteru Tinu Kovačiću prepričali kako se ovaj nesvakidašnji porođaj dogodio.

Trudnicu u 37. tjednu trudnoće, vozilom Hitne pomoći iz đakovačke ambulante odlučili su odvesti u osječku bolnicu na porođaj. No, do bolnice nisu stigli.

"Trudovi su bili svakih minutu i pol. Nije bilo puno priče, puno rasprave. Krećemo u transport nadajući se da će sve uspjeti odviti u bolnici: 'Hajde, još malo, još malo. Dišite, smirite se, bit će to dobro, stisnite.' Kad smo vidjeli da se to mora dogoditi u vozilu, vozač ga je zaustavio", ispričao je medicinski tehničar Ivan Kanisek.

I tada je ekipa sastavljena od liječnika, vozača i medicinskog tehničara obavila nesvakidašnji porođaj u vozilu s opremom koja se u njemu nalazi. I nisu odahnuli sve dok nisu čuli plač tek rođenog dječaka.

"Majka je bila izrazito hrabra. Borila se kao lavica. I kad je dijete počelo plakati, dali smo joj ga. Jedan prekrasan osjećaj koji ću pamtiti do kraja života", rekao je Kanisek.

Medicinska sestra koja je uživo prenosila porođaj: "Nitko u dvorani nije bio svjestan da telefon emitira uživo"

Ovakve situacije izrazito su rijetke, a na vrhu su prioriteta Hitne pomoći.

"To se definira kao intervencija prvog stupnja gdje ekipa unutar jedne minute izlazi na teren", objasnila je liječnica Josipa Puljić.

Iako se ne susreću često s porođajima na terenu, ekipe Hitne pomoći obučene su i za njih. U Edukacijskom centru Hitne pomoći, tehničari i liječnici na lutkama uče kako obaviti porod u bilo kakvoj situaciji.

"Beba je u redu, beba je super, beba je velika. U medicinskoj dokumentaciji piše da je beba teška oko četiri kilograma i da je sve jako, jako dobro prošlo", rekla je ravnateljice Hitne pomoći Silvana Sabo.

Dramatično jutro: Policajci porodili ženu i spasili bebu. "Nije bilo vremena za čekanje"

Porođaj u kolima sigurno će ostati u pamćenju i majci koja je ipak stigla do osječke bolnice, gdje se u utorak osjeća dobro.

"Riječima ne mogu opisati. Bilo je suza, bilo je smijeha. Majka se zahvaljivala. Ti si u tom šoku, i dalje ne vjeruješ šta se to dogodilo, kako si uspio to napraviti. Zvali smo čak i oca, on nije mogao vjerovati: 'Što? Već? Pa kako?' I on je isto počeo plakati. Baš je bilo prekrasno", prisjetio se Kanisek.

Jurila je Hitna pomoć, jer požurio je i dječak. Možda je upravo zbog toga i dobio ime – Jure.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr