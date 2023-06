FOTO Zagrebački park iz noćne more! Djeca su se igrala, a oni se skrivali među čempresima

"Jedan dan su bili bosi, a sljedeće jutro našli su špricu. Djeca su po tom tartanu hodala bosa jer je to nešto što je bilo sigurno", rekla nam je čitateljica čiji je identitet poznat redakciji i ispričala svoje traumatično iskustvo.

Djeca čitateljice s kojom smo razgovarali u utorak su pronašla krvave šprice i igle.

Pronađene igle i šprice u parku - 8 (Foto: Čitateljica)

Djecu su upozorili, ali smatra da ona još ne bi trebala biti u kontaktu s takvim informacijama jer tamo dolaze i djeca iz oba vrtića u krugu parka, škola, susjednih zgrada.

Kada naiđu na takve predmete, zovu roditelje, koji ih onda bacaju. "Njih smo educirali da to ne diraju. Osjećaju se sputano u tom parku jer im mi branimo. Pogotovo starija djeca. Mlađa prihvaćaju da ne smiju ništa dirati, ali ne shvaćaju zašto", dodala je.

Irina Vujnović, ravnateljica vrtića Pipi Duga Čarapa, koji se nalazi tik do parka, rekla nam je da sami ne mogu puno jer je to gradska površina. "Molili smo da zaključavamo, ali to ne možemo dobiti“, naglasila je.

Kako je sve počelo

Otkad su prije mjesec dana zatekli igle i krvave špice u zagrebačkom parku u Našičkoj ulici na Jarunu, sve se češće roditelji, ali i djeca susreću s takvim opasnostima.

"Prije desetak dana u 18 sati djeca su bila u parku, a pokraj parka su se narkomani boli među čempresima. Policija je pozvana i nađeno je skrovište, u kojemu su pronađeni ruksaci i otpad", rekla je čitateljica.

Skrovište u parku - 10 (Foto: Čitateljica)

Skrovište u parku - 9 (Foto: Čitateljica)

"Već su u nekoliko dana viđeni narkomani kako se drogiraju po danu u čempresima odmah uz park", dodala je.

Ne osjećaju se sigurno

U tom kvartu žive sedam godina, ali nikada nisu naišli na ovakve prizore. "Mi živimo iznad parka, znamo osjetiti da puše travu, ali nikada nije bilo igala", rekla nam je čitateljica.

Pronađene igle i šprice u parku - 5 (Foto: Čitateljica)

"Sve je postalo jako nesigurno. Nikada nije bila ovakva situacija. Znalo se za njih i takvi su kakvi jesu, ali nikada nije bilo da ulaze u parkove. Postalo je neizdrživo i zastrašujuće", objasnila je.

Ništa se ne mijenja

Svaki put kad naiđu na šprice, igle, uoče narkomane – odmah zovu policiju. Ali ona često ne stigne niti doći jer narkomani "dođu, obave i odu".

Upite su slali, kazala nam je sugovornica, na sve strane, ali ništa se ne mijenja. Skrovište više nije u njihovu parku, ali narkomani jesu.

Pronađene igle i šprice u parku - 7 (Foto: Čitateljica)

"Šokirani smo. Tu je park od vrtića i tu su djeca svaki dan. Ne znamo kako bismo zaštitili djecu", zaključila je čitateljica.

Ravnateljica nam je rekla da jedan od predstavnika stanara planira pokrenuti peticiju ne bi li se postavila rasvjeta i kamere.

"Sad ćemo vidjeti ako će se nešto uspjeti riješiti, stanari su najviše očajni. Žive tu 24 sata. Drogeraši se svađaju, deru se, na parkingu je neregistrirani auto koji je njihov", dodala je i istaknula da je situacija eskalirala.

Pronađene igle i šprice u parku - 11 Foto: Čitateljica

Upit smo poslali zagrebačkoj policiji, Gradu Zagrebu i upravi Zrinjevca, koji je, kako nam je rekla čitateljica, nakon brojnih upita - park nedavno i uredio, a odgovore ćemo objaviti čim ih dobijemo.