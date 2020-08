Uz političke poruke, iz Knina je poslana još jedna važnija poruka, ona djece poginulih branitelja, koji i 25 godina nakon rata tragaju za svojim najmilijima.

Posebno emotivan trenutak bio je kada su, zajedno s umirovljenim generalom Antom Gotovinom, na Spomeniku hrvatske pobjede položili ruže u spomen na sve poginule.

"Ja sam žena od 44 godine, imam troje odrasle djece, majka sam, odrasli smo ljudi, ali u ovakvim trenucima mi smo samo djeca kojoj nedostaju roditelji", kroz suze u Kninu govori Alica Stančin, dijete poginulog hrvatskog branitelja.

Imala je 15 godina kada je njezin otac otišao u rat.

"Tata i ja samo bili jako vezani. I onog trenutka kad je odlazio nije se htio pozdraviti sa mnom. To mi je ostalo u sjećanju. Mama je rekla 'Kruno, odi se pozdravit s djecom', on je rekao - 'ne mogu, da me gledaju kako odlazim'. I otišao je i više ga nikad nisam vidjela", nastavlja Alica.

Neki su preživjeli rat, ali s posljedicama nisu mogli živjeti...

"Otac je napravio suicid nakon rata zbog posljedica sudjelovanja u obrani. Teško je to opisati, to vam je nešto, barem meni, sjećanje u glavi koje želiš potisnuti", kaže Nikola Mravinac. Na ovakve dane osjeća se i sretno i tužno.

Tužno jer i četvrt stoljeća od rata, mnogi još uvijek ne znaju sudbinu svojih roditelja.

"Tata je nestao 30. rujna 1991. godine. Otišao je iz naše obiteljske kuće u Sotinu, to je pored Vukovara. Svaki dan je sve teže i teže boriti se s time. Gledam staru baku i djeda koji sutra mogu umrijeti, a da nikad ne saznaju gdje su posmrtni ostaci njihovog sina", govori Sandra Rapčak, predsjednica Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata.

Njihova borba još traje. Borba za istinu o svim nestalim braniteljima i civilima Domovinskog rata.

"Današnji dan je iznad te boli, današnji dan je iznad obitelji koje su izgubile svoje najmilije, to je dan ponosa, dan domovinske zahvalosti, dan jedinstva", kaže Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja

Ali i na današnji dan svi oni žele doznati istinu o svojim najmilijima - olujnim ratnicima koji su Hrvatskoj izborili slobodu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr