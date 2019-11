Tri udruge veterana iz Domovinskog rata u subotu su najoštrije osudili izjavu predsjednika saborskog Odbora za ratne veterane Josipa Đakića da je savjetnik za branitelje predsjednice Republike Ante Deur predlagatelj amandmana na Zakon o blagdanima po kojem bi Dan antifašističke borbe postao spomendan, a ne blagdan.

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata RH i Savez udruga branitelja radnika RH u priopćenju najoštrije osuđuju izjavu Josipa Đakića, ocjenjujući da je njome, "stavljajući mu u usta nešto što nikad nije izgovorio", pokušao diskreditirati predsjedničinog savjetnika i člana Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, .

"Pokušaj kompromitranja Ante Deura iznošenjem laži u javni prostor, nije samo napad na njega kao čovjeka, već i napad na njega kao hrvatskog ratnog vojnog invalida, vukovarskog veterana, pripadnika gardijskih postrojbi, ali i pokušaj sramoćenja braniteljske populacije", stoji u reakciji triju udruga koje Đakića pozivaju da "zbog istine" objavi zapisnik sa sjednice saborskog Odbora za ratne veterane.

Pozivaju ga i da kaže zašto kao predsjednik tog odbora na dnevni red sjednice "nije uvrstio Zaključak s radnog sastanka predstavnika braniteljskih udruga s predsjednikom Hrvatskog sabora vezan uz kršenje, odnosno (ne)provedbu deklaracije o Domovinskom ratu te sve učestalije blaćenje i omalovažavanje Republike Hrvatske, a što je bio dužan učiniti".

"Gospodinu Đakiću - čije djelovanje sve manje ima veze s onima koje bi trebao zastupati, a sve više s politikanstvom - stoga poručujemo da ako, kao predsjednik saborskog Odbora za ratne veterane, ne poštujete nas branitelje, barem poštuje institucije Republike Hrvatske u čijem radu sudjeluje. A ako ni to ne želi, smatramo da nema legitmitet zastupati hrvatske branitelje te ga pozivamo da odstupi s dužnost predsjednika Odbora", poručuju udruge.

Nakon što je saborski Odbor za ratne veterane prije tri dana predložio amandman na Vladin prijedlog Zakona o blagdanima, po kojemu bi se Dan Hrvatskoga sabora 8. listopada, umjesto kao spomendan, slavio kao blagdan, a Dan antifašističke borbe 22. lipnja 'postao' spomendan, u medijima se pojavila informacija da je predsjednik tog odbora Đakić rekao da je takav amandman predložio savjetnik predsjednice Republike za branitelje.

Duer je to demantirao u izjavi novinarima. "Ne, nije ni u kom slučaju, nije mi to palo na pamet, niti znam uopće je li to netko spomenuo na Odboru za veterane", odgovorio je Deur na pitanje je li to njegov prijedlog, ističući kako ne zna što je potaknulo Đakića da ga označi kao predlagatelja ukidanja Dana antifašističke borbe kao praznika.

Rekao je kako je tom odboru dao inicijativu da 8. listopada ne postane spomendan, nego da ostane praznik te da se 18. studenoga obilježava i kao dan sjećanja na cjelokupnu agresiju Srbije na Hrvatsku i njezin narod.

Saborski Odbor za veterane jučer je povukao svoj amandman. (Hina)