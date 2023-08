Poznatog DJ-a napali na festivalu u Tisnom, slomili mu ruku: "Ovo je ludost, još uvijek vlada homofobija"

DJ Kiddy Smile nastupao je na Defected festivalu u Tisnom, a na Instagramu je objavio što mu se dogodilo u backstageu.

Prema njegovoj objavi, na njega se počeo derati muškarac, koji je imao narukvicu za izvođače. Udario ga je, DJ mu je uzvratio i ovaj je pao na pod. DJ je završio sa ozljedom ruke.

Kiddy Smile (Foto: Kiddy Smile/Instagram)

Muškarac je prvo počeo vrijeđati njegova prijatelja, a sve se dogodilo, prema njegovim tvrdnjama, jer je homoseksualac.

"Ne mogu vjerovati da ovo moram pisati, jer je to ludost. Ali važno je ostaviti svjedočanstvo o tome da još uvijek vlada homofobija. Privilegiran jer zbog moje veličine ljudi dva puta promisle prije nego krenu na mene, ali osjećaji su mi pomiješani, a ruka mi je slomljena", napisao je na Instagramu.

"Nastupao sam na jednom festivalu u Hrvatskoj, a mog su prijatelja nazivali pogrdnim imenima zbog njegove seksualne orijentacije. Neki muškarac ga je napao, a on je već imao loš dan. Prišao sam mu te sam ga pitao zašto je prozivao mog prijatelja. Ovo se sve dogodilo u backstageu, muškarac je imao narukvicu za izvođače te sam ga pitao s kim je došao. Počeo se derati na mene te me udario. Pokušao sam ga zaustaviti, ali me udario još jednom.

Tada sam izgubio kontrolu i srušio sam ga na pod. Došlo je osiguranje te ga smirilo. Ne mogu vjerovati da sam udaren zato što sam homoseksualac. Primio sam dva udarca jer sam razmišljao o tome u kakvu ću se poziciju dovesti kao izvođač ako udarim nekoga na festivalu, a pri tome sam druge rase i queer", napisao je ogorčeni DJ.

"Bolje me nemojte zezati i dirati mi ruke jer su mi one potrebne za posao", napisao je.

"Nema mjesta rasizmu i homofobiji", stoji u objavi.