NASTAVLJA SE NADZOR

Šokantan nalaz inspekcije: Sanitarna kontrolirala dostavljače i hranu, pogledajte što su utvrdili

Piše Hina, 03. studenoga 2025. @ 12:30 komentari
Sanitarna inspekcija kontrolirala je uvjete pripreme i načina dostave hrane. Izrečene su kazne, a nadzor se nastavlja.
  1. Josip Erceg
    kao iz ribičke legende

    Mladi ribolovac izvukao neočekivan ulov ispod Pelješkog mosta, završio je na istraživanju: "Ovo je velika rijetkost"
  2. BMW koji je osječka policjia isključila iz prometa
    OZBILJNI NEDOSTACI

    FOTO Policija na obilaznici zaustavila vozača BMW-a: Pogledajte zašto su mu oduzeli tablice
  3. Automobili, ilustracija
    "Nenormalno su otišli gore"

    Novi troškovni udar na vozače, prvi put u deset godina: Ovo će poskupjeti čak 60 posto!
