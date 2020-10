Stanari Šestinskog dola u Zagrebu još čekaju rješenje problema koji im mjesecima stvaraju oborinske vode. I nisu jedini. Uz probleme s vodnom infrastrukturom i sanacijom šteta od potresa, ionako prazna gradska blagajna treba čudo. Gradonačelnik ga i obećava, a sebe uspoređuje s Isusom.

Direktor Vodovoda i odvodnje danas se suočio s ljutitim građanima. U Šestinskom dolu kod svake jače kiše voda s odvojka diže šahtove, ugrožava promet i poplavljuje stanarima garaže. Već mjesecima u glavnome gradu tako žive uz zečje nasipe. Problem s bujicama počeo je nakon što je gradska tvrtka Vodovod i odvodnja prije nekoliko mjeseci rekonstruirala odvodni kanal.

"Tu smo od 2003. i nikad nije bilo ovako“, kaže Tomislav Vrsalović.

"Peru ruke, kažu da je sve po projektu, da je projekt fantastičan, da je sve odraženo po pravilima struke, a mi još uvijek imamo vidite, vreće s pijeskom, imali smo neki dan ponovno poplavu kad je palo dvije kapi kiše“, rekao je Darko Smoljan, stanar Šestinskog dola.

Građani krive Vodovod. "Da li mislite da ovi milijuni koji ste u ovo utrošili imaju smisla i da je tu išta dobro napravljeno, ako mi do tada dok vi niste počeli raditi nikakvih problema nismo imali“, pitala je Ivka Odvorčić, stanarka Šestinskog dola.

"Došlo je do pitanja asfaltiranja prometnica nakon što je sustav odvodnje rekonstruiran, rekonstruirana je sama prometnica i asfaltirana je u većem obimu nego što je to do sada bio slučaj. Javlja se problem veće slivne plohe i oborinskih voda“, objašnjava Marin Galiot, Direktor Vodoopskrbe i odvodnje.

Problem su obećali riješiti u iduća dva tjedna. Bez ikakvog obećanja su pak stanari u zagrebačkom Trokutu. I oni žive sa zečjim nasipima. Krojačka radionica Dragutinove supruge potpuno je uništena. Metar i pol vode je bilo u podrumu. Uz to voda im je uništila bojler pa s trenutačno bez grijanja i tople vode.



"Svake tri godine. 2014. je prvo počelo. Ja sam već lud. PTSP sam dobio. Lud. Jer kad malo kiša počne padati ja si mislim što će biti“, kaže Dragutin Mudreša.

Katastrofalna komunalna infrastruktura nedostojna glavnoga grada nažalost trenutačno nije ni jedini ni najveći problem. Obitelj Krune Žgombić od potresa u svoju kuću ne bi smjela, ali drugog izbora nemaju.

"Mi smo dobili ta dva kontejnera građevinska, trebali smo dobiti zapravo stambena što bi nama olakšalo puno život. Možda se smiluju pa nam barem jedan stambeni pošalju koji ima u sebi kuhinju i toalet i kupaonu“, kaže Kruna Žgombić, stanovnica Čučerja. Novca za obnovu nemaju, službeni papir, rekli su im stići će im brzo, za mjesec, dva.

"A sad zamislite kad znaš da će sad snijeg da li je to baš toliko brzo“, kaže.

Unatoč nagomilanim problemima koji samo pristižu i kroničnom nedostatku novca za njihovo rješavanje gradonačelnik Bandić tvrdi da će baš sve riješiti. Na kritike odgovara ovako: "Kad su Isusa razapinjali, neće mi zamjerit fratri, nije on njima zamjerio što ga razapinju nego što ne znaju što čine, prema tome prioriteti“, kaže Milan Bandić.

Prioriteti grada su kaže rješavanje posljedica potresa i koronakrize.

