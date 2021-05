Državno izborno povjerenstvo nadzire izborni dan, Birališta za drugi krug lokalnih izbora su otvorena u 7 sati, a glasati se može do 19 sati. Izlazne ankete pratite na portalu DNEVNIK.hr.

Kada se primjeti da se krši izborna šutnja, predsjednik DIP-a Đuro Sessa ističe da je najbitnije ustanoviti što su društvene mreže. ''Pitanje je što su društvene mreže - jesu li oni mediji. Kada bi bile, izborna promidžba bi bila kršenje. Veći je problem to što se objavljuje na portalima i onda postaje medijski dostupno i predstavljaju izbornu šutnju. To je prekršaj- i tek kada sud utvrdi kaznu, tada bi se moglo znati što je kršenje i koji je medij te kojim se sredstvima dolazi do povrede'', kazao je predsjednik DIP-a u razgovoru s Martinom Bolšec Oblak.

Istaknuo je kako su društvene mreže siva zona. ''Oni su siva zona. Teško se kontrolira, pogotovo jer se prati u realnom vremenu kada je izborna šutnja'', rekao je Sessa.

Što se mehanizma izborne šutnje tiče, Sessa smatra da koncept nije loš. ''Tesko je biti pametan i dati konkretan odgovor. Koncept nije loš. Sustav je impotentan i ne može to spriječiti, ali zato će doći sudski pravorijek nakon nekog vremena kada to nikoga neće zanimati. Pitanje je na koji način bi se to moglo regulirati. Možda postoje stroži načini, a ako se ne može - onda bi je trebalo pustiti, ali nastao bi nered. Tu bi bila agitacija, različitih situacija koje ne možemo predvidjeti'', pojasnio je predsjednik DIP-a.

Istaknuo je kako je do sada izborni proces bio uredan na biračkim mjestima. ''U suštini, na biračkim mjestima nije bilo nepravilnosti, očekujemo da će sve proći u redu, što nas veseli. Ono izvan našeg dosega kontrole - poput krešenja izborne šutnje, to je nešto sasvim drugo'', pojasnio je Sessa.