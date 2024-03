Dio tramvajskog prometa u zastoju: Ovo su linije koje su preusmjerene

Došlo je do zastoja tramvajskog prometa na Mostu mladosti, izvijestili su iz ZET-a. Linija 6 prometuje preusmjereno na Savski most, linija 7 vozi do Žitnjaka, a linija 8 do Heinzelove ulice.

Od Arene Zagreb do Zapruđa prometuju tramvaji, a od Zapruđa do raskrižja Držićeve i Vukovarske ulice putnici se prevoze autobusima.

I pojedine autobusne linije prometuju uz privremene izmjene i moguća odstupanja od reda vožnje.