Hrvatska u crvenom! Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić donosi detalje o toplinskom valu

U srijedu će temperature neće puno mijenjati od onih u utorak. Razlika je jedino u toplini zraka koja posvuda svakim danom sve više raste. S tim porastom jača i toplinski val. Po visini i dalje je prisutna manja količina vlage pa ponegdje još može biti kraćih lokalnih nestabilnosti.

Srijeda ujutro bit će sunčana i vrlo topla, posvuda uz Meteoalarm koji upozorava na veliku i iznimnu opasnost od toplinskog vala. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu slab burin. Najniža jutarnja temperatura od 20 do 22, u gorskom području od 18 do 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo vruće - do 37 stupnjeva, a na snazi je i najveći, crveni stupanj opasnosti Meteoalarma. Poslijepodne mala je mogućnost za poneki pljusak. I u istočnim predjelima pretežno sunčano i vrlo vruće od 36 do 38 stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj ponegdje su uz jači razvoj oblaka mogući pljusak i grmljavina i to prije svega u Lici. Na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano.

Ipak, ponegdje u unutrašnjosti Istre još postoji mala mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar u gorju većinom slab, a na moru slab do umjeren maestral. Najviša temperatura većinom od 30 do 35 stupnjeva. U Dalmaciji pretežno sunčano i vrlo vruće od 34 do 38 stupnjeva. Samo u zaleđu poslijepodne može biti pokojeg grmljavinskog pljuska. Prema otvorenom moru puhat će umjeren maestral, a drugdje vjetar slab.

More je vrlo toplo, većinom oko 26 stupnjeva, a na jugu ponegdje i 27. Sunčevo toplinsko i UV zračenje vrlo je jako, a s njima i velik rizik na zdravlje pa svakako valja pratiti brojne upute kako se zaštititi. Sljedećih dana u unutrašnjosti bit će dosta sunca uz vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Noći će biti vrlo tople, a dani vrlo vrući. U četvrtak uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije moguć je pokoji pljusak, a u subotu su u Središnjoj Hrvatskoj moguće i izraženije nestabilnosti.

Na Jadranu pretežno vedro uz vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Noći će, posebno na obali biti vrlo tople, dani vrlo vrući. Ujutro slab burin, a danju će vjetar većinom okrenuti na maestral. Po svemu sudeći, toplinski val nastavlja se i do sredine sljedećeg tjedna. Valja znati da se opasnost na zdravlje od toplinskog udara povećava ne samo s jačinom vala nego i njegovim trajanjem.

