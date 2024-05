Digitalni Inovacijski Inkubator: "Nevjerojatan je osjećaj kada netko prepozna potencijal u vama i vašoj ideji i kada se na kraju sav trud isplati!"

Digitalni Inovacijski Inkubator powered by Hrvatski Telekom, najkraće rečeno, mjesto je na kojem ideje postaju stvarnost. Ono što se motalo po glavi učenika ili studenata postaje nešto stvarno i opipljivo – nešto korisno za tebe, mene, društvo u cjelini. Puno više je to od same platforme – to je zajednica u kojoj mladi surađuju, istražuju, dijele znanje i ideje, međusobno se podržavaju, rješavaju stvarne probleme i razvijaju vještine koje će im pomoći u budućim izazovima.

Ena je studentica 5. godine Menadžerske informatike zagrebačkog Ekonomskog fakulteta, dok Luka uspješno plovi prvom godinom diplomskog studija računarstva na FER-u. Ena za sebe kaže da je analitična osoba usmjerena na detalje koja svugdje vidi prostora za napredak. Voli čitati i učiti strane jezike. Luka se u slobodno vrijeme posvećuje glazbi, najviše gitari i koncertima. Oboje vole stres i napor od učenja i akademskih obveza otpustiti u teretani, gdje su se i upoznali.

Od ideje za večerom u studentskoj menzi do generalnih pobjednika

Za Inkubator su saznali preko plakata u studentskom domu u kojem žive. Učinilo im se zanimljivo, nešto u čemu bi se mogli okušati – realizirati barem jednu od pustih ideja koje im padaju na pamet. Ideja za projekt rodila se na večeri u menzi. A gdje drugdje? Svi znamo da najbolje ideje dolaze punog želuca i uz dobro društvo! Kao par vole zajedničko vrijeme provoditi uz dobar film ili seriju, ali tada nisu imali zajednički prostor. I onda im je sinulo.

"Naš je projekt aplikacija (usluga) za zajedničko gledanje videosadržaja. Tijekom gledanja korisnici su povezani videopozivom ili audiopozivom. Sadržaj koji korisnici gledaju sinkroniziran je između njih (kao da gledaju na istom TV-u). Dodatno, s ciljem poticanja interakcije, omogućeno je automatsko snimanje reakcija svih gledatelja (npr. reakcija na gol u nogometu ili na uzbudljivu scenu u filmu), koje se poslije mogu podijeliti putem društvenih mreža. Ideja također uključuje zanimljive činjenice koje se prikazuju na osnovi sadržaja koje gledaju (npr. zanimljivosti o glumcima ili igračima). Time smo željeli riješiti problem udaljavanja među ljudima, manjka zajedničkog prostora za gledanje sadržaja, ali i fizičku udaljenost među ljudima koji zajedno ne mogu, kroz kvalitetnu platformu, pogledati omiljeni film", ističu Luka i Ena.

U Inkubatoru je razvijeno više od 600 inovativnih projekata

Projekt je dosad okupio više od 6500 učenika i studenata koji su razvili više od 600 inovativnih projekata. I Luka i Ena kažu kako su se na svakom koraku suočili s brojnim izazovima. Tim više jer su se prvi put okušali u razvoju inovacija. Najteža im je, iskreni su, bila priprema prezentacije projekta jer su u malo vremena i malo riječi morali puno toga objasniti. U Inkubatoru su iz prve ruke mogli saznati kako stvari funkcioniraju u praksi i kako ostati kreativan i inovativan u različitim područjima i industrijama.

"Smatramo da je iskustvo stečeno razvojem inovacije i znanje koje su nam prenijeli mentori iznimno vrijedno. Iskustvo s Inkubatorom znatno nam je pomoglo, ponajviše u povećanju samopouzdanja. Nadamo se da ćemo u budućnosti moći iskoristiti stečena znanja kako bismo zapravo ostvarili nešto veliko. Ovo natjecanje dalo nam je znanja i hrabrosti da se prijavimo i na druga natjecanja i radionice kako bismo proširili svoje znanje, stekli nova iskustva te nadamo se jednoga dana pokrenuli ili razvili nešto naše", iskreni su Luka i Ena.

Nešto što se događa jednom u životu

Na dan natjecanja Luka je uspješno obranio završni rad na preddiplomskom studiju, a Ena je na natjecanje došla s novog posla. Oboje su i prije početka bili jako iscrpljeni, kažu, a ni sami ne znaju odakle im snaga za prezentaciju. Valjda uzbuđenje čini svoje, šale se.

Iskustvo je neponovljivo, kažu. Ono što se događa jednom u životu. Najviše će pamtiti uzbuđenje prilikom proglašenja pobjednika jer ni u snu nisu pomišljali da bi to mogli biti oni. Kući su ponijeli i posebnu nagradu – titulu generalnog pobjednika. S dvostrukom krunom stvarnost je postala bolja od bilo kojeg sna.

"Tek smo jutro kasnije zapravo shvatili što se sve dogodilo od tog uzbuđenja. Kada smo proglašeni prvima u kategoriji, oborilo nas je s nogu. Kada smo proglašeni dvostrukim pobjednicima, još smo bili začuđeni i uzbuđeni od prve nagrade. Nevjerojatan je osjećaj kada netko prepozna u vama i vašoj ideji potencijal i kada se na kraju sav trud tijekom četiri mjeseca razvijanja ideje isplatio", ponosni su Luka i Ena.

"Koliko god vam se činilo da nemate šanse ili vam se čini da je drugi projekt bolji od vašega, nemojte gubiti nadu"

Na natjecanju su upoznali i druge mlade inovatore, s kojima su i danas u kontaktu. Natjecanje im je, kažu, dalo priliku da iskažu svoje misli, nadopunilo formalno obrazovanje i omogućilo unapređenje vještina, osobni i profesionalni rast.

Ovogodišnji natjecatelji u završnoj su fazi razvoja svojih projekata, a uskoro ih čeka veliko finale. Potrudite se da vaša prezentacija stručnom žiriju bude jasna i uvjerljiva, poručuju Luka i Ena. Pripremite se za moguća pitanja i budite spremni argumentirati sve što ste prezentirali.

"Koliko god vam se činilo da nemate šanse ili vam se čini da je drugi projekt bolji od vašega, nemojte gubiti nadu. Možda vi sami ne možete to vidjeti, ali tim Digitalnog inovacijskog inkubatora ima jako puno iskustva u tom području i sigurno će prepoznati potencijal i trud", zaključuje prošlogodišnji pobjednički duo.

Luka i Ena trenutačno se žele posvetiti studiju. Na samom su kraju, a mi se za njihovu budućnost ne bojimo. Voljeli bi, kažu, zajedno pokrenuti ili razviti nešto. Možda svoju aplikaciju s kojom su pobijedili, a koja zasad miruje. Uz iskustvo koje su dobili i sve izazove koje su uspješno savladali, ne sumnjamo da će uspjeti. Koliko god teško bilo, sigurno se neće predati. Zašto? Nije u duhu pobjednika.





