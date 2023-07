Meteoalarm upaljen za cijelu zemlju, poznato koji dijelovi su posebno na udaru: Moguća i tuča

Za četiri regije izdano je narančasto upozorenje u subotu. Opasno vrijeme prijeti Zagrebačkoj, Osječkoj, Dubrovačkoj i Gospićkoj regiji.

Meteoalarm u Hrvatskoj (Foto: DHMZ)

Žuti meteoalarm upaljen je za ostatak Hrvatske.

Na stranicama DHMZ-a ističu da su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom izgledni prijepodne, ali posebno u drugom dijelu dana i navečer kada je moguće i grmljavinsko nevrijeme uz jak i olujan vjetar, ponegdje i tuču.

U Dalmaciji sunčanije te uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu jugozapadnjak i jugo, a na sjeveru i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30, na moru većinom od 30 do 35 Celzijeva stupnja.