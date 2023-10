Prijeti nam opasno vrijeme: DHMZ izdao upozorenja za veći dio zemlje

Očekuje nas promijenjivo, razmjerno vjetrovito te osjetno toplije vrijeme u četvrtak, javlja DHMZ.

Uz više oblaka ponajprije na Jadranu i uz njega mjestimična kiša ili pljusak s grmljavinom, češći i lokalno obilniji na sjevernom Jadranu i u Gorskome kotaru.

Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar s jakim, u gorju i olujnim udarima. Na Jadranu umjereno i jako, ponegdje olujno jugo. Najviša dnevna temperatura će biti uglavnom od 19 do 24 °C, u gorju malo niža.

Za veći dio zemlje upaljeni su meteoalarmi - žuti i narančasti. Žuta upozorenja vrijede na zapadnoj obali Istre, dubrovačku, splitsku i kninsku regiju zbog jakog vjetra, u gospićkoj regiji zbog vjetra i veće količine oborina, dok u riječkoj regiji vrijedi žuto upozorenje zbog vjetra, kiše i grmljavinskog nevremena.

U petak će vrijeme biti vjetrovito i još toplije. Na Jadranu i uz njega promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, ponegdje i s malo kiše. U središnjim i istočnim područjima djelomice sunčano i ugavnom suho.

Prema kraju dana i u noći sa zapada jače naoblačenje s izraženim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar će biti umjeren i jak jugozapadni, mjestimice i s olujnim udarima. Na Jadranu se očekuje jako i olujno jugo, koje će krajem dana slabjeti. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 23, a najviša dnevna od 24 do 29 °C.

Za petak su u cijeloj zemlji upaljena upozorenja. U crvenom je jug Dalmacije zbog vjetra. "Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu.

Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", piše DHMZ.

Zbog vjetra su u narančastome gospićka, riječka, splitska, dubrovačka regija, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjeverna i srednja Dalmacija.

