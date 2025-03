Na sastanak s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem stigla je u DORH europska tužiteljica Tamara Laptoš. Razgovarali su nešto manje od sat vremena



"Teme su bile suradnja EPPO-a i DORH-a. Tema ima puno i uvijek ima tema za razgovarati", rekla je Laptoš, koja je i inicirala sastanak, a na pitanje jesu li razgovarali o nadležnosti dodala je: "Nema potrebe da razgovaramo o nadležnosti. Jasna je i EPPO-u i DORH-u, nema potrebe da se se posebno o tome razgovara."



Upravo zbog sukoba nadležnosti EPPO je uputio prijavu i Europskoj komisiji zbog slučaja Beroš i mikroskopi. EPPO je prvi pokrenuo istragu u tom slučaju, ali je glavni državni odvjetnik krajem prošle godine odlučio da je nadležan USKOK u slučaju u kojem se bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša sumnjiči za korupciju.

Jesu li dobili odgovor, Laptoš kaže da je to pitanje za Europsku komisiju. Pitanje nadležnosti za glavnog državnog odvjetnika stvar je jasna.



"Mi sve dvoje obveze koje su temeljene na uredbi, na hrvatskom zakonu o provedbi uredbe, na zakonu o DORH-u i kaznenom postupku uredno i striktno izvršavamo i nismo nigdje naparavili niti najmanji pogrešan korak koji ne bi bio u skladu sa zakonom, ako tako bude postupalo i EPPO, neće biti nikakvih problema", smatra Turudić.

Sastanak EPPO-a i DORH-a - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Između dvije neovisne institucije puno je tema za razgovor. Na pitanje kako ocjenjuje suradnju, Turudić je komentirao: "Svatko radi svoj posao". Glavni državni odvjetnik sastankom je zadovoljan.



"Teme su bile vezane za posao, uz našu kohabitaciju. Dogovorili smo se da ćemo dalje razgovarati. Neće nikada biti problema kada svatko bude radio stvari u svojoj nadležnosti. Rastali smo se prijateljski, dogovorili buduće susrete i to je to", objasnio je Turudić.



To nije to u slučaju Beroš-Petrač u aferi robotskih mikroskopa.



"Što se tiče tog predmeta, Državno odvjetništvo je napravilo sve što je do njega. Čekamo nalaze analize mobitela i jedno vještačenje, a ni jedno ni drugo ne radi DORH. Nakon toga ćemo donijeti državnoodvjetničku odluku. Gdje se nalazi Hrvoje Petrač ne znam, to treba pitati nadležna tijela", rekao je glavni državni odvjetnik.

Hrvoje Petrač još je nedostupan hrvatskom pravosuđu, a u tom slučaju, osim poduzetnika Saše Pozreda, drugi osumnjičeni brane se sa slobode.

