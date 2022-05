Potraga za članovima posade talijanskog tegljača i dalje traje. U akciji - uz talijansku, sudjeluje i Hrvatska obalna straža, kao i zrakoplov Pilatus. Ekipa Dnevnika Nove TV u Dubrovniku je razgovarala s članovima posade broda Danče koji su zapovijedali traganjem, a vratili su se kasno sinoć.

Nakon naporne potrage 60 milja od Dubrovnika, brod Danče vratio se u dubrovačku luku. Tonći Benić, Dubravko Šegović i kapetan Đuro Čanić u akciji su proveli više od 24 sata..

"Najgore je noćno traganje je li, ideš, upaljena svjetla, reflektori, gledaš, u iščekivanju si", kaže posada.

Uvjeti su bili teški, vjetar, valovi... to se vidjelo i na snimkama talijanske obalne straže broda Danče koji ljulja mrtvo more.

"To je prskalo preko nas, znači ide val preko prove sve ovo pere, stakla i tako nekih par sati", opisao je Čanić s kojim je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

Nastavljena potraga za članovima posade talijanskog tegljača: "Skrećemo i brodove s redovnog puta da prođu kroz to područje"

Naišli su na tijela, prazne splavi...

"Kad je svanulo naišli smo na sve to, ono... dogodi se. Uz to što je fizički zahtjevno, to je i dosta psihički teško. Koliko god dugo da radite ovaj posao nije vam svejedno vidjeti tijelo, želite ih naći, ali žive", kaže Čanić, kapetan broda Danče.

Preživio je samo kapetan, tri tijela su pronađena, za dva se još traga. Što se dogodilo i kako je talijanski tegljač potonuo u svega 10 minuta - pokazat će istraga. A Franco P bio je gotovo jednak tegljaču usidrenom u Dubrovniku, njegov kapetan s više od 20 godina iskustva kaže - očito je more ušlo u stroj.

"Ovakvi tipovi broda su uvijek po morem, vanjske bande su otvorene, njemu voda dolazi na palubu koja se razlijeva i spletom okolnosti ako sve funkcionira ne može odozgori prodjeti more u stroj. Jedino ako se nešto dogodilo i puklo da je more došlo u stroj, ili su neki ventili oslabili dolje i da je on naglo počeo primat more", objasnio je Dragan Rošić Sokol, kapetan tegljača.

Novi detalji havarije na Jadranu: "Trebalo je tek 10 minuta da krmom potone u more"

Istraga će ići u dva smjera - sigurnosnom i upravnom. Sve će provesti Talijani s obzirom na to da je njihov brod i da je nesreća na njihovom području odgovornosti.

"Sigurnosna istraga mora dati preporuke što poduzeti da se ovakvo nešto ne ponovi. Upravna istraga ide u otkrivanju krivaca zbog čega se nešto dogodilo, znači to na kraju završava nekakvom kaznenom prijavom", kaže Siniša Orlić, ravnatelj uprave za sigurnost plovidbe.

Istraga će krenuti tek nakon završetka traganja, u kojem i dalje ostaju hrvatske snage, obalna straža i zrakoplov MORH-a. Bude li potrebe brod Danče vratit će se na mjesto traganja, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

