U akciju spašavanja na Braču krenula je i ekipa HGSS-a, ali je helikopter koji je poletio iz Divulja opozvan, odnosno vraćen natrag. Reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović pokušala je saznati što se dogodilo s helikopterom.

Reporterka Dnevnika Nove TV u utorak je ispred sjedišta HGSS-a u Karlovcu razgovarala s pročelnikom Josipom Granićem.

No, ni on nije imao odgovor na pitanje što se točno dogodilo i zašto je helikopter vraćen.

Nada se da će analiza i sastanci koje će zatražiti u idućem razdoblju dati odgovor na to pitanje.

"Činjenica je da je po dobivanju informacije o padu zrakoplova posredstvom Centra 112 alarmiran HGSS i pod njihovom koordinacijom stvar je tekla relativno dobro. Ekipe su upućene na teren, automatski smo zatražili i angažman helikoptera HRZ-a", opisao je Granić.

Dežurne ekipe HGSS-ovih posade letača-spašavatelja, skupa s dežurnom posadom HRZ-a iz Divulja uputile su se prema Braču oko 10:30, da bi nakon desetak minuta leta bila vraćena nazad.

Na pitanje tko je mogao vratiti helikopter nazad i je li se to dosad događalo, Granić je kazao kako se nikada još nije dogodilo, da se usred akcije se netko umiješao u sam tijek akcije, odnosno operativno izvođenje i povukao ekipu koja je na terenu.

Zbog povlačenja je došlo do poteškoća.

"Činjenica je da je helikopter prilično brzo mogao doći do mjesta nesreće, na kraju krajeva posredstvom Centra 112 čuo sam vatrogasce s terena koji su rekli gdje se otprilike nalaze i da očekuju od nas praktički dolazak kroz dvadesetak minuta i podizanje unesrećenih putem vitla ili nekog drugog sustava koji nam bude moguć na tom terenu, podizanje u helikopter i transport za bolnicu", kazao je Granić te dodao kako bi sve osobe, da je sve išlo svojim tijekom, bile u bolnici između 11 i 11:30 sati.

Zbog vraćanja su poletjeli s Brača oko 12:29 sati.

Na pitanje koliko je zabrinjavajuća situacija da se takvo nešto dogodi, pročelnik HGSS-a je kazao da je, nasreću, ova situacija prošla dobro te pohvalio sve koji su sudjelovali u akciji spašavanja: i vatrogasce i HGSS i HR, kao i Centar 112.

Ljudi su prevezeni u bolnicu, ali nisu imali za život opasne ozljede.

Netko je donio krivu odluku, potvrdio je Granić te dodao kako je došlo do šuma u komunikaciji. Njima kao HGSS-u nije toliko bitno tko je tu odluku donio, već ne žele da se slična situacija ponovi, kako bi akcije spašavanja onih kojima pomoć treba, mogla biti provedena do kraja.

"Taj transport je praktički mogao ići od samog zrakoplova – čim su vatrogasci izvukli osobe, mogli smo pristupiti i pružiti hitnu medicinsku pomoć do one mjere do koje se može na terenu i transportirati osobe automatski u helikopter, a ovako su morali biti transportirani do ceste", pojasnio je Granić.

Koliko točno vremena treba da se dođe do unesrećenih, ovisi o situaciji. U ovom slučaju, istaknuo je pročelnik HGSS-a, osobe su brzo locirane.

Detalji pada Cessne na Braču, stiže i glavni istražitelj: "Gusta šuma, strmi predio. Morali su se probijati kroz taj gustiš"

Turistički helikopter srušio se na autocestu: Šest osoba poginulo

Prije mjesec dana kad se dogodila nesreća Cessne s tragičnim posljedicama bili su potpuno drukčiji vremenski uvjeti – magla, niska naoblaka i kiša, a za zrakoplovom se tragalo dulje od 24 sata, dok je ovaj put, kako je naglasio gost Dnevnika, nađen za svega 10-ak, 20-ak minuta, odnosno pola sata po dolasku na teren.

Nova TV i od MORH-a je zatražila odgovore o tome što se dogodilo. Prema neslužbenim informacijama, oni su zatražili podatke od kabineta načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr