Učenika je sve manje, a manje ima i studenata - što se događa? Demograf za Dnevnik Nove TV: "Ona je tu pokazala svoje zube"

Od 150 mjesta u karlovačkom domu, u ljetnom roku popunilo se 87 mjesta. I to je više nego prošle godine. Dom je registriran i kao hostel, tako dolaze do dodatnih prihoda. Studentima to ne smeta.

U kninskom domu - od 78 mjesta - na ljetnom natječaju je popunjeno samo - 9! U tijeku je drugi natječaj. I oni su se bacili na iznajmljivanje dijela kapaciteta. Očekuju da će imati s drugim natječajem 20-ak studenata.

Slično će napraviti i u Šibeniku koji je dobio novi dom za studente. S druge strane Zagreb i Split pucaju po šavovima i vape za dodatnim domskim kapacitetima. U Splitu su tek 1193 domska ležaja, a prijava je bilo čak 2929! Ova godina je rekordna po broju prijava pa nude čak i pomoćne ležajeve.

Ministar Radovan Fuchs rekao je da je u tijeku detaljna analiza sustava visokih učilišta i najavio konkretna rješenja.

S obrzirom na velik broj visokih učilišta i nesrazmjernu popunjenost - je li problem demografske prirode?

O ovoj temi u Dnevniku Nove TV govorio je demograf Marin Strmota koji je kazao da pozdravlja svako ulaganje u obrazovanje pa i širenje kapaciteta. U desetak godina Hrvatska je izgubila oko 50.000 učenika, pa Strmota ocjenjuje kako je manjak demografske politike sada došao na naplatu.

"Kada gledamo djecu, predškolski i školski dio pa i srednjoškolski i studntski, tu je demografija pokazala svoje zube, nedostatak vrlo jasnih populacijskih politika. Nije samo Hrvatska tu u problemu nego i ostatak Europe, ali mi tu prednjačimo. Pad broja rođenih i iseljavanje, to je dovelo do toga da imamo ovu situaciju. Neke županije su u 20 godina izgubile 50 posto učenika, prvenstveno u Slavoniji i Baranji", kaže Strmota.

Kazao je kako Hrvatska uglavnom ima dobre i razrađene strategije, ali provedba često zapne i šteka.

"Stanovanje je postalo top tema i stvarno je nemoguće mladom čovjeku i mladoj obitelji da si kupi stan i to je već neki alarm i uzbuna da nešto ne radimo dobro. Jer da u 2025. dvoje ljudi koji rade ne mogu kupiti stan, tome valjda ne stremimo. Na tome će se trebati puno raditi. Imamo strategiju, imamo pisani dio, imamo i mrkvu, ali nam fali onaj batina dio – porezna politika. Država treba uskočiti i ograničiti špekulativno kupovanje nekretnina, to treba biti socijalno stanovanje i toga se ne treba sramiti, sve razvijene zemlje imaju takve strategije, trebamo i mi", zaključuje demograf.

