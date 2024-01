Lome se koplja oko Resnika, Bernardić poručio: "Nisu niti htjeli riješiti problem sve dok se nije dogodio odron na Jakuševcu"

Centar za gospodarenje otpadom u Resniku i dalje je vruća politčka tema u Gradu Zagrebu.

Davor Bernardić iz redova Socijaldemokrata optužio je gradsku vlast da su potpuno nepripremljeni ušli u ovaj projekt.

Komentirao je i usvojenu studiju slučaja, prema kojoj je Resnik jedino moguće mjesto za takav Centar.

Poručuju da će to negativno utjecati na živote građana Resnika, pa Socijaldemokrati predlažu uvođenje kompenzacijskih mjera i naknada.

"Niti su kontaktirali HEP, niti su kontaktirali Vladu, niti su kontaktirali koncesionara proćišćivača. To pokazuje da uopće nisu htjeli riješiti problem, sve dok se nije dogodio odron na Jakuševcu, kad je voda došla do grla, kad se počelo pričati o ograničenoj količini otpada koja može završiti na Jakuševcu. To se sve događa po onoj staroj narodnoj, htjeli su izdržati do izbora s Jakuševcem, drži vodu dok majstori odu. Očito to tako ne ide", izjavio je Bernardić.

