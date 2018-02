Gost Dnevnika Nove TV bio je Davor Bernardić, predsjednik SDP-a, s kojim je razgovarala Sabina Tandara Knezović.

Na pitanje vjeruje li nakon jučerašnje maratonske sjednice saborskog Odbora za gospodarstvo dvojcu Dalić/Ramljak, Bernardić odgovara kako misli da njima nitko ne vjeruje u ovom trenutku. "Plenković je Lex Agrokorom omogućio besramno bogaćenje Ramljaka i njegovih savjetnika te legalnu pljačku u Agrokoru." Istaknuo je kako 27 tisuća ljudi koji rade u Agrokoru to gledaju i svaki dan strahuju za egizstenciju svojih obitelji. "Ramljak u jedan mjesec ne zaradi koliko oni u čitavom radnom vijeku."

Upitan što bi on napravio da je premijer ustvrdio je kako je SDP predložio rješenje, izmjene predstečajnog i stečajnog zakona. "Iz ove bih pozicije automatski pokrenuo smjenu Ramljaka. Ramljak jednako Plenković. Martina Dalić je dobila ulogu gromobrana. Sve je to ista ekipa ortaka - Plenković, Dalić, Ramljak, Škegro... Ramljak mora otići, to je jasno, a to znači da i Plenković mora otići."

Kratko je komentirao i potez Ante Ramljaka, koji ga je tužio za klevetu, rekavši tek: "Bit će prilike za iznošenje argumenata". Vrativši se ponovno na Agrokor, ustvrdio je da ako nisu uspjeli riješiti problem u godinu dana, sigurno ga neće riješiti i u tri mjeseca koliko bi se produžio rok. "Ramljak je rekao da je pogriješio, ali nije rekao da će vratiti novac, nije li tako?"

Davor Bernardić (Foto: Dnevnik.hr)

Upitan tko je danas bio njihov kandidat za predsjednika Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, kazao je kako su oni glasali za Daliju Orešković. "Hrvatskoj treba stabilnost institucija, a današnje je glasanje pokazalo kako vladajući, izgleda, nemaju većinu. Zbog svega što se događa, to nije ni čudno."

Na pitanje koji je službeni stav SDP-a o dolasku srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, istaknuo je kako je on jasno kazao da je ovo "dio igrokaza Zagreba i Beograda, u kojem se želi pozicionirati Vučić kao lider u Srbiji, a Kolinda Grabar-Kitarović kao liderica u Hrvatskoj, pred izbore". Problemi se neće riješiti huškanjem nacionalističke retorike, pravi je problem u odnosima Hrvatske i Srbije pitanje granice, pitanje zatočenih i nestalih.

"Šatori bi bili od Bajakova do Markova trga"

"Ja se kao istinski socijaldemokrat zalažem za rješenje problema i dobre odnose sa svim susjedima, želim da Srbija zbog njenih građana što prije uđe u EU, ali to se sigurno neće riješiti ako se podgrijava nacionalistička retorika, ako se ljude gura s temama u prošlost i na taj način im se krade budućnost." Naveo je da nije očekivao Vučićevu ispriku, ali i da je on svojim stavom pokazao kako uopće nije promijenio mišljenje od onog što je govorio prije 20 godina, te dodao da ga on ne bi pozvao u Hrvatsku.

Kazao je i kako treba samo zamisliti što bi se dogodilo da je Vučić došao za vrijeme SDP-ove vlasti. "Pa šatori bi bili od Bajakova do Markova trga. Isti ti šatori iz kojih se orilo i pjevalo kad je Kolinda Grabar-Kitarović proglašena predsjednicom Republike Hrvatske. Ti ljudi su je tada podržavali, a sada im je poručila da su marginalci. To samo govori da su podjela unutar vladajućih, unutar desnice duboke."

Na pitanje zašto SDP nema prijedlog rješenja konkretnih problema - Petrokemije, Uljanika, blokiranih... Bernardić odgovara kako je u izradi SDP-ov prijedlog zakona oko blokiranih te da se moraju riješiti i stari i novi blokirani. "To je novi Ovršni zakon. Važno je da troškovi ovršnog postupka ne smiju prijeći iznos same ovrhe."

Ponovio je kako od Vlade nisu vidjeli nijedan konkretan plan te dometnuo kako su prije godinu dana sastavili konkretan prijedlog za Inu, "a oni do danas taj prijedlog nisu stavili ni na dnevni red Sabora, kao ni ratifikaciju Istanbulske kovencije".

Upitan zašto su zatajili dug stranke, kazao je kako dug nije zatajen. "Predsjedništvo je bilo informirnao odmah, nema ovrhe, mi smo to odmah riješili". Na potpitanje jesu li to riješili na večeri s Milanom Bandićem kazao je: "Ne, problem smo riješili odmah, potpisali smo nagodbu i refinancirali dug".

Na izravno pitanje zašto je bio na toj večeri s Bandićem, kazao je kako je to kolegicama i kolegama objasnio, "o stranačkim stvarima unutar stranke" te izbjegao odgovoriti na pitanje. Upitan zašto je otišao na rođendan čovjeku (Dalibor Bastalec - šef ogranka Bandićeve stranke u Sv. Ivanu Zelini) koji je u zagrebačkoj Županijskoj skupštini srušio člana predsjedništva Mihaela Zmajlovića, kazao je ponovno da je to objasnio kolegicama i kolegama te da on kao predsjednik ima najveću odgovornost za stranku.

"Konvencija će biti afirmativna, a ne izborna"

Na pitanje smatra li da je on kriv za loš rejting SDP-a, kazao je kako je SDP zaustavio pad rejtinga, a njegov osobni rejting, koji je još lošiji, "nebitan je, nisam u paničnom strahu od rejtinga, bitan je rejting SDP-a, a on raste. Meni je SDP ispred mene samog, u svakom slučaju".

Naveo je kako će predstojeća konvencija, koja je planirana za 10. ožujka, biti afirmativna, a ne, "kako neki priželjkuju, izborna. Donosimo novi program i novi statut stranke". Najavio je i kako će uvesti princip jedan član - jedan glas za sve funkcije.istaknuo je i kako će 50 posto svih političara na listama SDP-a biti žene. Na potpitanje kako im se onda događa da im u Požegi lokalna čelnica stranke ode i optuži ljude za mačizam, kazao je kako SDP ima nultu stopu tolerancije na bio kakvu diskriminaciju te da on najoštrije osuđuje potcjenjivački stav kolega prema kolegicama. "Nakon našeg Statuta hrvatska politika više nikad neće biti ista."

Na pitanje tko je pisao novi program stranke kazao je kako su ga pisale mnoge kolegice i kolege, članovi radne skupine. Na potpitanje kako su ga oni pisali kad kažu da se nisu uopće sastali, kazao je kako je bilo šest, sedam sastanaka. Na dodatno pitanje je li on pisao program ponovio je kako su ga pisali članovi radne skupine.

Za kraj, na pitanje koga vidi kao kandidata SDP-a za Pantovčak, odgovara: "O tome ćemo u stranci razgovarati ove godine. Ja ću kao demokrat, kao predsjednik SDP-a donijeti tu odluku zajedno s kolegicamama i kolegama. I na vrijeme".

