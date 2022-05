Potpuno suprotnih stavova dvojica su vodećih muškaraca u zemlji. Kao i o većini stvari, predsjednik Vlade Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović ne slažu se ni oko datuma Dana državnosti. Nije tajna da Milanović ne priznaje 30. svibnja, a ni da građani nisu sigurni što se uopće slavi.

Dana 30. svibnja 1990. godine konstituiran je prvi demokratski izabrani višestranački Sabor u Hrvatskoj i na taj se datum slavio Dan državnosti.

Godine 2001. koalicija oko SDP-a za Dan državnosti proglašava 25. lipnja i tako ga se obilježava sve do 2019. kada HDZ-ova Vlada opet vraća - 30. svibnja.

O različitim datumima među građanima su različiti stavovi.

"Na taj datum je stvorena Hrvatska i molim lijepo, nemam komentara dalje", rekao je za Dnevnik Nove TV Mario iz Splita.

"Samo mi je žao da su minjali ovaj datum pa su sve izneredili, ali sad je dobro!", rekla je Splićanka Vera.

"Ma meni je svejedno, ja sam penzioner, ali nek radni narod malo odmara", rekao je za Dnevnik Nove TV Petar iz Splita.

"Obilježit ću ga putujući, vraćam se u Austriju gdje sam nažalost morala tražiti posao", poručila je Riječanka Ingrid.

Svečani prijem na Pantovčaku: Predsjednik uručio odlikovanja

Sukobi premijera i predsjednika i ovaj mjesec dominirali: Tko je u svađama profitirao, a tko izgubio?

Vlada će ga obilježiti polaganjem vijenaca na spomeniku domovine te koncertom kojiim se slavi i 30 godina međunarodnog priznanja Hrvatske.

Na njemu neće biti predsjednika Republike, baš kao što ni sinoć na Pantovčaku na proslavi dana vojske nije bilo nikoga iz Vlade. Milanović je još ranije rekao što misli o povratku dana državnosti na 30. svibnja.



"Možeš jer možeš. Dobio si, kupio si nekakve glasove žetonima, doći će netko drugi, nadam se da će biti razuman i da neće tjerati svoju volju i odabrati nešto što smeta polovici hrvatskih građana ili većini", izjavio je ranije predsjednik Zoran Milanović.

S njegovim se stavom slaže i šef SDP-a, no ne misli da bi datum trenutno trebao biti tema.



"Bez obzira na to koliko je taj povratak datum bio nakaradno napravljen, bez obzira na to koliko tim činom zapravo HDZ diže spomenik samima sebi, zaista mislim da pitanje datuma blagdana nije krucijalno pitanje u današnjoj Hrvatskoj", istaknuo je šef SDP-a Peđa Grbin.

Ali vrlo često jest, i to ako ni zbog kojeg drugog razloga, onda barem zbog spajanja blagdana.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr