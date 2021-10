Darko Richter se povukao iz izbora za mjesto ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak. Ostavke je podnijelo i cijelo Upravno vijeće bolnice.

Nesuđeni ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak, Darko Richter, povukao se iz izbora za to mjesto, ali odstupa i cijelo Upravno vijeće bolnice.

"Oni su također dali ostavke. Jesu me izabrali, ali me još nisu instalirali. To se trebalo dogoditi u srijedu. No, predsjednica Sanja Kovaček mi je rekla da nakon ovoga s tim portalom i tim Srbima ne mogu više izdržati", rekao nam je Richter, dodajući da je on mogao biti maligan i inatiti se pa inzistirati na imenovanju, ali da mu to ne pada na kraj pameti.

Richter kaže da je s Upravnim vijećem imao dobru suradnju iako su se vidjeli jednom ili dvaput, a i da su i s gradske strane bili vrlo kulturni. "Ali onda vidite ove priče s tih portala, vade mi nešto iz konteksta i krivo citiraju", kaže Richter.

A riječ je o snimci s jednog skupa Hrvatske pravoslavne crkve na kojem je on govorio o detaljima iz svoje obitelji. Tako je naveo da se u njegovoj obitelji prenosila izreka njegove prabake: "Ne vjeruj Srbinu".

Richterov tadašnji govor možete pogledati od 2:39 na snimci.

"Ja sam na to ponosan, ona je bila pravoslavka do smrti. Bila je Hrvatica po nacionalnom uvjerenju, ali u to vrijeme je već njezin brat preuzeo srpsku identifikaciju. Stavite se u cipele moje prabake, 1858., kad je bila rođena, u Hrvatskoj nije bilo Srba, bilo je pravoslavnih Hrvata. Ona je pred svojim nosom vidjela kako je netko tko je jučer bio pravoslavni Hrvat najednom postajao Srbin", pojasnio nam je Richter kontekst svojeg tadašnjeg govora.

Richter priznaje da su on i ekipa iz stranke Možemo! svjetonazorski na dijametralno suprotnim stranama."Njih pita sljedba zašto to rade, ali pitaju i mene", pojašnjava nam nesuđeni ravnatelj Srebrnjaka, dodajući da je on u tu priču ušao u želji da pomogne bolnici da ne ostane bez više od 430 milijuna kuna, koliko je vrijedan projekt dječjeg centra za translacijsku medicinu.

"To je na rubu raspada, a vidjeli ste da su ovi u Gradu jedva uspjeli uštedjeti 400 milijuna u proračunu. Oni sad kao papige ponavljaju da se distanciraju od mojih političkih stavova, ali da podržavaju odluku Upravnog vijeća. Meni to nije prihvatljivo", kaže Richter, dodajući da je dobio neizravnu poruku da će stati uz njega uz uvjet da se ne brani i da prima udarce.

Situirani umirovljenik

"Oni će ući u problem kad ja iskrvarim", kaže Richter, koji se sad vraća umirovljeničkom životu.

"Ja sam vam u mirovini koja iznosi 10.500 kuna iz dva stupa. Imam kuću od 250 m2, kuću na moru... Samo da kosim travu imam dovoljno posla. Oni su maloumni ako misle da meni ovo treba. Nedavno sam prodao kuću u centru grada za više stotina tisuća neke valute. Ja sam situiran čovjek, meni to ne treba", kaže nam Richter, dodajući da mu je posao ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak bio izazov.