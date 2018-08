''Uvjeren sam da me neće izbaciti iz stranke. Da mi neće onemogućiti da se kandidiram. Nema razloga ni opomeni'', uvjeren je Darko Milinović koji je s 300-njak HDZ-ovaca iz Like ovog tjedna došao pred središnjicu tražiti odgovore na situaciju s kojom na lokalnoj razini te stranke nisu zadovoljni.

''Uvjeren sam da me HDZ neće izbaciti iz svojih redova i na taj način onemogućiti da se kandidiram na unutarstranačkim izborima u nedjelju. Uvjeren sam i spreman na svaku odluku koja mi omogućava da budem kandidat'', kazao je Milinović, član Predsjedništva HDZ-a i ličko-senjski župan.

No, ako ipak HDZ sprovede odluku koje je u četvrtak donijelo uže vodstvo stranke, a to je da se protiv njega pokrene postupak izbacivanja, Milinović kaže da će razmisliti što će dalje.

''Ako me izbace, imam morala. Ja sam s ličkog ponosnog kamena i dobio sam mandat'', rekao je.

''Mislim da bi bilo moralno da i taj mandat vratim na raspolaganje onima koji su me izabrali, a to su stanovnici Like'', kaže Milinović.

Demantirao je da će, ako se vrati u Sabor, tamo biti oporba premijeru Andreju Plenkoviću. "Ne odgovara izjava da ću se vratiti u Sabor i neću podržati Plenkovića, ali neću bezrezevno držati ruku", rekao je Milinović novinarima na izlasku iz Hrvatskog sabora.

Ako se vrati u saborske klupe, vratit će se u njih kao nezavisni zastupnik i ističe da neće bezrezervno dizati ruku za HDZ-ove prijedloge.