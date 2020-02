Dario Juričan na Facebooku je predložio kandidata za glavnog državnog odvjetnika.

''Predsjedniče Vlade Plenkoviću, ministre pravosuđa Bošnjakoviću!

Postoji jedan iskusan majstor kojeg predlažem za novog glavnog državnog odvjetnika. On je vizionar i čovjek od djela, javno se kune u borbu protiv korupcije, štoviše, njegov Kontrolni ured izdao je Vodič za suzbijanje korupcije 2015.

Taj poznaje pravosudni sustav izvana i iznutra, sve do Ustavnog suda. Dobro je upoznao sve sudove i djelatnike DORH-a. Sklon je udruženim poduhvatima, što je preduvjet za čelnu poziciju u bilo kojoj ozbiljnoj javnoj i državnoj tvrtki u RH. Omiljen je u kolektivu, koji ne zaboravlja nagraditi specijalnim teretima.

Spreman je sutra uskočiti i počet delat!

On je Milan Bandić.

Dario Juričan, gradonačelnik svemira

P. S.

Jedina mu je mana što se izbezumi kada vidi etikete na namještaju. Tada nije svoj'', napisao je Dario Juričan.