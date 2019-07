Predsjednik HSLS-a Darinko Kosor izjavio je u srijedu kako će rekonstrukcija Vlade biti najesen kada se saborski zastupnici vrate s ljetne stanke, a potvrdio je i kako je s premijerom na koalicijskom sastanku bilo riječi o smanjenju broja ministarstava.

"O rekonstrukciji će odlučiti predsjednik Vlade, a rekonstrukcija ide najesen. Imamo dva mjeseca da se o tome ozbiljno razmisli, kao što je jučer rekao i premijer, i dobro je da je on to prvi rekao, a ne koalicijski partneri. Ići će se u rekonstrukciju, a kakvu i koliko ljudi, on će to predložiti koaliciji najesen", rekao je Darinko Kosor novinarima uoči sjednice užeg kabineta Vlade.

Naglasio je kako je premijeru važna rekonstrukcija Vlade, a shodno tome i koaliciji, a time i HSLS-u. Čelnik HSLS-a komentirao je i navode o smanjenju broja ministarstava.

"Ja sam za smanjenje, mi se za to zalažemo već godinama, i o tome je bilo riječi na koalicijskom sastanku", kazao je Kosor, no nije precizirao koje bi ministarstvo bilo višak, dok je novinare uputio da to pitaju premijera.

Hrg: Nemam saznanja tko će biti novi ministri

Zamjenik predsjednika HDS-a Branko Hrg izjavio je da nema saznanja o tome tko će biti novi ministri. "Nema nikakvih imena, stvar je premijera da odredi koji će biti kandidati koje će predlagati", dodao je Hrg.

Po njegovoj procjeni, kaže, do rekonstrukcije Vlade moglo bi doći najesen. (Hina)