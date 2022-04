Kakvo nas vrijeme čeka sutra, hoćemo li moći vani roštiljati i tako opušteno slaviti praznik rada, u prognozi nam donosi Darijo Brzoja.

Na moru više-manje sunčano, u kopnenim krajevima uz pokoji oblak više, ima i malo istočnog vjetra, no sve u svemu dovoljno je toplo i ugodno. U nedjelju i početkom tjedna ipak će biti promjenjivije, mjestimice uz kišu ili pokoji pljusak za vrijeme kojeg bi moglo i zagrmjeti. Zato će i biometeorološke prilike, uz nestabilnu atmosferu od sredine dana biti nepovoljnije, što će osjetiti meteoropati.

Kiša ili pljusak će u početku biti izgledniji u gorju i ponegdje na sjevernom Jadranu, a uglavnom od sredine dana i u središnjoj Hrvatskoj. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 7 do 10, u gorju malo niža, a na moru većinom između 10 i 15 stupnjeva.

Središnja Hrvatska

Poslijepodne nosi mjestimične pljuskove ili kišu, promjenjivo oblačno nebo, ali bit će toplo. Najčešće od 18 do 20 stupnjeva.

Slavonija

U Slavoniji i Baranji isto nestabilno, a pljuskovi se ovdje očekuju uglavnom kasnije, poslijepodne i navečer, i to prije u zapadnoj Slavoniji nego na krajnjem istoku. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar, a temperatura će biti od 20 do 22 stupnja.

Sjeverni Jadran

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra će biti promjenjivo oblačno, tijekom dana mjestimice s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Na moru će puhati slab do umjeren vjetar sa zapada, a temperatura će biti od 18 do 21 stupanj. U gorju svježije, većinom od 14 do 16.

Dalmacija

A u većem dijelu Dalmacije sutra će prevladavati sunčano vrijeme, uz slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Bit će i ugodno toplo uz temperaturu većinom od 20 do 23 stupnja.

Kiše i sporadičnih pljuskova bit će i u ponedjeljak, nakon čega se očekuje više sunca, u utorak djelomice, a u srijedu i pretežno sunčano. U ponedjeljak uz kišu malo svježije, a potom ponovno dnevna temperatura ide preko 20.

Što se tiče Jadrana, pljuskovi su izgledni u ponedjeljak, osobito u Dalmaciji, pri čemu može biti i grmljavine. Sad kad imamo novi radar na Debeljaku kod Sukošana, nevere se mogu pratiti i u realnom vremenu.

Svakako potražite radarsku sliku na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. U utorak i srijedu radar ne bi trebao pokazivati na kišonosne oblake jer ih ne bi trebalo ni biti. Prema sredini tjedna prevladavat će sunčano. U ponedjeljak bura i sjeverozapadnjak, u utorak i srijedu jugozapadnjak.

