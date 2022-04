Aktivnosti na otvorenom bez kiše svakako je dobro planirati subotu kad će posvuda prevladavati sunčano. S nedjeljom počinje razdoblje promjenljiva vremena, prognozira meteorolog Ivan Čačić.

Još u subotu na vrijeme će djelovati greben ove anticiklone. U nedjelju će ojačati utjecaj sredozemne ciklone, a po visini će u naše krajeve pritjecati vlažan i nestabilan oceanski zrak.



U subotu ujutro posvuda sunčano. Vjetar u unutrašnjosti slab, dok će na Jadranu puhati mjestimice umjerena, podno Velebita i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na moru između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne naoblake. Vjetar većinom slab. Poslijepodne ugodno toplo s temperaturom oko 20 stupnjeva.



Vrlo slično vrijeme bit će u istočnim predjelima uz temperaturu zraka oko 20 ili 21 stupnja, prognozira Ivan Čačić.



U Gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom i uglavnom suho, dok će na Jadranu prevladavati vedro. U gorju vjetar većinom slab. Na Jadranu bura će postupno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u gorju od 16 do 19, a Jadranu od 20 do 22 stupnja.

U Dalmaciji sunčano. Bura će oslabjeti i isto tako okrenuti na sjeverozapadnjak. Poslijepodne ugodno toplo uz temperaturu od 21 do 23 stupnja.

Slijedećih nekoliko dana u unutrašnjosti promjenljivo i nestabilno mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Na Jadranu će prevladavati sunčano premda povremeno uz umjeren razvoj oblaka. Tako će u nedjelju na sjevernom dijelu, a u ponedjeljak i u Dalmaciji mjestimice biti kiše, a ponegdje pljuskova i grmljavine. Temperatura zraka bez veće promjene.

