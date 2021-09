U tijeku je sanacija na zagrebačkoj Selskoj cesti nakon jučerašnjeg puknuća cijevi, a ulica će na dijelu od Zagrebačke avenije do Ozaljske ulice biti zatvorena za promet do četvrtka 30. rujna.

Nakon što je u nedjelju oko šest sati ujutro pukla cijev ispred kućnog broja 173 u Selskoj ulici u Zagrebu, gdje je nastala velika i duboka rupa, poplavljeni su podrumi, garaže i dio kuća u Selskoj i okolnim ulicama.



U tijeku je sanacija oštećenja vodovodne cijevi i uređenje kolnika pa je promet tim djelom Selske zatvoren i tako će i ostati na dijelu od Zagrebačke avenije do Ozaljske ulice do četvrtka 30. rujna do četiri sata ujutro.

Obilazni pravac je Zagrebačka – Savska – Ulica grada Vukovara - Ozaljska, odnosno Zagrebačka – D. Golika – Baštijanova – Selska.

Iz Grada su sugrađane zamolili da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da imaju strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu.

Popisivači štete trebali bi kroz nekoliko dana izaći na teren kako bi ustvrdili štetu na poplavljenim objektima, koja bi putem osiguranja trebala biti isplaćena građanima.

Visina vode u poplavljenim objektima bila je od 30 centimetara do jednog metra. Ravnateljstvo civilne zaštite izvijestilo je da su izvršene 24 tehničke intervencije ispumpavanja vode iz dvorišta, kuća, podruma i garaža, a angažirani su bili vatrogasci iz Javne vatrogasne postrojbe Zagreb te Dobrovoljnih vatrogasnih društava Trešnjevka, Kustošija, Jarun, Zapad i Črnomerec (ukupno 92/32). Intervencije su provođene u ulicama: Selska, Hreljinska, Severinska, Grobnička, Crikvenička, Veprinačka, Bakarska i Zagrebačka avenija.