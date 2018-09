U Zagrebu, zatvorena je Selska cesta između raskrižja s ulicama Zagorska i Baštijanova, zbog puknuća cjevovoda. Izlile su se veće količine vode te je došlo do oštećenja kolnika, a naselje Voltino je bez vode.

Zbog puknuća magistralnog cjevovoda u zoni raskrižja Selske ceste i Krapinske ulice prekinut je promet Selskom na dijelu od Baštijanove do Zagorske, a zatvorena je i Krapinska od Čakovečke do Selske.



Autobusna linija 109 vozi obilazno Zagorskom, Golikovom i Baštijanovom do Selske te dalje uobičajenom trasom, a prometna policija preusmjerava i osobna vozila. Na prilaznim se koridorima zoni ograničenog prometa očekuju gužve, a već sada se vozi sporije na širem području radova.



Bez vode su potrošači Voltinog i moguće u okolnim naseljima. Na terenu su cisterne s pitkom vodom te interventne ekipe tehničkih službi, stoji u službenoj obavijesti Grada.

Stanje u prometu

Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa se vozače poziva na opreznu vožnju.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Ima je i na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac, tunela Mala Kapela i Sveti Rok. Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski.

Na zagrebačkoj obilaznici (A3) zbog radova na mostu Sava, između čvorova Kosnica i Ivanja Reka u smjeru Lipovca vozi se suženim kolnikom.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

Trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe. (Hina)