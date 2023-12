Damir Habijan službeno je novi ministar, nagađa se kada će biti primopredaja: "Neće ga biti lako zamijeniti u saborskim klupama"

Na izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora izglasano je povjerenje novom HDZ-ovom ministru gospodarstva i održivog razvoja Damiru Habijanu.

Uživo iz Sabora u Vijestima u 17 sati javila se reporterka Petra Buljan koja je rekla da još uvijek nema službenog datuma kada je primopredaja u ministarstvu gospodarstva.

"Po svemu sudeći, po onome što se moglo čuti, primopredaja bi mogla biti već večeras. U ovim trenucima u Vladi traje uži kabinet pa je za pretpostaviti da bi se nakon toga moglo znati više informacija.

Naglo je došlo do glasanja jer su se brojali zastupnici koji su se javljali za glasanje, nije bilo sigurno koliko će biti replika i hoće li možda oporba koristiti neku od taktika zavlačenja.

Pročitajte i ovo Brojke su eksplodirale Još jedna županija na udaru: Raste broj zaraženih od hripavca i korone

Saborski odbor svakako se razvukao, trajao je duže nego li je itko mogao zamisliti pa je Damir Habijan kao kandidat za ovu funkciju na samu sjednicu stigao nešto kasnije, nije ondje uopće bio na samom početku, no nekako čini se kao da su se ispuhali zastupnici na tom odboru koji se razdužio jer nije bilo previše vatre u sabornici.

Doduše, rasprava nije ni mogla biti o samom Damiru Habijanu, sve se svelo na iznošenje klubova zastupnika, a zastupnici su, koji su se vratili nakratko s odmora, tu situaciju iskoristili da bi pričali o svemu i svačemu.

SDP je odlučio da neće sudjelovati u ovom glasanju, izveli su i mali performans.

Još uvijek nema informacija tko će zamijeniti Damira Habijana u saborskim klupama. Pitali smo to prije nekoliko trenutaka i njega, rekao je da to nije više nije njegova briga. Kada smo to pitali u Vladi, nisu nam znali reći. Pitali smo gdje zapinje, nisu se dalje oglašavali na tu temu.

Pročitajte i ovo Očevid u tijeku Opljačkana pošta usred Zagreba: Prijetio zaposleniku i uzeo novac

Dokaz je to onoga što su i mnogi oporbeni zastupnici jutros na odboru govorili, a to je da Damira Habijana neće biti lako zamijenti u saborskim klupama, pogotovo kada je riječ o HDZ-u. Često je bio onaj koji je branio stranku, spominjao se kao sjajan retoričar, ali i jako kvalitetna osoba kada je riječ o raspravama. To ništa sada ne znači da njegovu novu funkciju, tek treba vidjeti kako će se snaći kao ministar zadužen za gospodarstvo", ispričala je reporterka,

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.