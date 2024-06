Nikome nije jasno, ali Dabri jest, pa brani Bartulicu, komentirao i gaf s plakatima

Glavni tajnik DP-a Josip Dabro u četvrtak je izjavio da je DP-ov saborski zastupnik i stranački kandidat na izborima za Europski parlament Stephen Nikola Bartulica u javnosti objasnio sve o svom kreditu i primanjima te Dabro smatra da Bartuličin slučaj neće naštetiti DP-u.

"Postoji zakon koji govori kako to treba prikazati tako da je Bartulica dužan to potkrijepiti i to je to", odgovorio je Dabro novinarima na upit o Bartuličinoj imovinskoj kartici u koju nije upisivao sve izvore primanja, za koje se proteklih dana ispostavilo da od njih živi.

Bartulica je ovih dana postao središnjom temom nacionalnih medija zbog kredita zbog kojega ga dio javnosti proziva sumnjajući na nezakonitosti s obzirom na to da je kredit gotovo poravnat s Bartuličinim primanjima.

"Čovjek je saborski zastupnik, dužnosnik, svoja primanja i kredite treba javno iznijeti i to je to", rekao je Dabro o slučaju Bartulice i njegovih primanja.

Na pitanje novinara je li Bartuličina priča "malo sumnjiva", Dabro je odgovorio protupitanjem: "Što znači sumnjiva, tih 30-ak tisuća eura da je dobio od majke? To se može provjeriti."

Poručio je i da tu nema nikakve štete za DP te da se Bartulica nije mogao povući iz kampanje tri dana prije EU izbora.

Na pitanje kako se DP-ovcima potkrala pogreška na plakatima za europske izbore na kojima umjesto "ideologija" piše "ideologodija", novinare je uputio da pitaju one koji su lijepili plakate jer se on kao glavni tajnik ne stigne baviti operativnim stvarima.

O kaznenoj prijavi koju je DP podnio svojedobno protiv Andreja Plenkovića u DP-u ne namjeravaju sazivati sastanak, rekao je Dabro. Dodao je i da se sastanci koalicijskih partnera održavaju, samo što novinari za njih ne znaju.