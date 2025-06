Kremlj je u utorak rekao da vidi da Izrael ne želi posredovanje u svom sukobu protiv Irana, koji traje peti dan zaredom, u situaciji koju je Moskva nazvala "galopirajućom eskalacijom".

Izrael je započeo sukob iznenadnim napadom prošlog tjedna u kojem su ubijeni gotovo svi glavni vojni zapovjednici Irana i njegovi vodeći nuklearni znanstvenici. Iran je odgovorio nizom napada na izraelske gradove.

U pozivu s novinarima, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je obje strane pozvao na "maksimalnu suzdržanost".

"Situacija ubrzano eskalira"

"Situacija nastavlja ubrzano eskalirati. Razina nepredvidljivosti je apsolutna", kazao je.

Peskov je rekao da je ponuda Rusije da bude posrednik između zaraćenih strana i dalje na stolu ako je potrebna, no da je Moskva vidjela da Izrael zasad nije zainteresiran za traženje mirnog rješenja.

Rusija je s Iranom potpisala sporazum o strateškom partnerstvu u siječnju, no on ne uključuje odredbu o uzajamnoj obrani. Moskva također ima dugotrajne veze s Izraelom, no one su pogoršane ruskim ratom u Ukrajini i izraelskim bombardiranjem Gaze.

Peskov je rekao da je rusko veleposlanstvo u Teheranu u kontaktu s ruskim državljanima te da im pruža prilike za evakuaciju preko susjednog Azerbajdžana.