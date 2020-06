Kako bi se potaknula domaća turistička potrošnja, uskoro na scenu stupaju i Cro kartice. Prvih 40 tisuća kreće u izradu. Ipak, još uvijek se ne zna kakav je interes tvrtki i tko će ih uopće omogućiti svojim zaposlenicima.

Cro kartica od 1. srpnja bit će spremna za provlačenje. 40 tisuća komada već je naručila jedna poslovna banka, no još uvijek se ne zna kakav će biti interes tvrtki, koje ih daju na korištenje svojim zaposlenicima.

„Sad će sigurno to pasti na neke minimalne brojke, ali u svakom slučaju to je dugoročan projekt ove vlade i budućih vlada i mislim da je to dobra stvar koja će se pokazati iz godine u godinu, pogotovo poticanje potrošnje u Hrvatskoj, a naročito na kontinentu", govori ministar turizma Gari Cappelli.

Prije korona krize čak 60 posto poslodavaca izjasnilo se kako želi Cro karticu. Sada je klima ipak nešto drugačija.

"Ovih tjedana i ovih mjeseci u fokusu svih poslodavaca je očuvanje stalnih radnih mjesta i očuvanje likvidnosti gospodarskih subjekata. Nisam preveliki optimista da će veliki broj poslodavaca barem što se tiče privatnog sektora to dijeliti", smatra Veljko Ostojić iz Hrvatske udruge turizma.

Mogućnost da putem Cro kartice svojim zaposlenicima da 2 i pol tisuće kuna, a na taj iznos državi ne plati porez, zanimljiva je i Vitomiru. Ali, zbog korona krize, neće to učiniti.

"Moramo biti svjesni činjenice da su poduzetnici sada u jednom velikom strahu i vrlo su štedljivi i osjetljivi na cijenu, a u strahu su što se boje drugog vala korone i boje se neuspjeha upravo turističke sezone što je jedan vrlo interesantan detalj jer ne mogu biti sigurni da imaju za jesen dovoljno sredstava za isplatu plaća", upozorava poduzetnik Vitomir Lučić.

Za razliku od Hrvatske, neke zemlje razmišljaju o uvođenju ili su već uvele turističke vaučere koje bi građani koristili unutar zemlje. Isplaćuje ih direktno država. Slovenci građanima dijele po 200 eura, Talijani razmišljaju o 150 eura po stanovniku, a Srbi o 40. Cro kartica ide iz džepa poslodavaca, a imaju i određene primjedbe.

„Zamjeramo nepostojanje opcije korištenja kartice online, na taj način čitav niz putničkih agencija koje su isključivo online ili koje preko svojih portala prodaju čitav niz aranžmana su u nepovoljnom položaju. smatramo da u doba digitalizacije kojem svi stremimo, kartica mora biti i online", smatra Hrvoje Bujas iz Udruge glas poduzetnika.

Osim u kafićima, restoranima i hotelima kartica će se moći koristiti i za plaćanja privatnog smještaja te usluga u nautičkom turizmu.

