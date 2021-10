Država se ne može pohvaliti brzinom rješavanja problema koji se tiču izravno zdravlja ljudi, pa joj prijete kazne i penali. O Crnom brdu radili smo na desetke priloga, ali država uporno ignorira i Europski sud i zdravlje ljudi. Priču donosi Sanja Jurišić.

Lijepe vijesti iz Ravnih Kotara! Nakon 11 godina ovdje u Biljanima Donjim više nema Crnog brda. Država je ispoštovala presudu Europskog suda iz 2019., brdo sanirala uz minimalne troškove. A zadarsko zaleđe ponovno diše punim plućima.

"Super, fala Bogu da smo s mi toga riješili sada, odanili smo!", sretna je Antica Škorić.

Ovako bi trebao izgledati prilog. Da država funkcionira. Ali… Zaboravite na to.

Crno brdo još uvijek je tu. Jedanaest godina država ne reagira, a prošlo je i dvije godine od presude Europskog suda i naloga da se ova troska s lokacije u Biljanima Donjim što hitnije ukloni.

Hrvatska je zbog toga ovoga mjeseca dobila i opomenu od Europske komisije. Kažu da kao država ne brinemo o zaštiti okoliša i zdravlju ljudi, a nebriga bi mogla rezultirati i plaćanjem penala.

Potvrdili su to, za Dnevnik NoveTV, iz Europske komisije.

"Komisija može predmet vratiti Sudu Europske unije i tražiti financijske sankcije nakon što Hrvatskoj pruži priliku za očitovanje i poduzimanje potrebnih mjera. Hrvatska sada ima dva mjeseca kako bi se očitovala", stoji u odgovoru.

A što Hrvatska radi po tom pitanju?

A što Hrvatska radi po tom pitanju? Po tko zna koji put, analiziraju što i kako.

"Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je u postupku javne nabave odabralo ovlaštenog vještaka za izradu vještačkog nalaza i mišljenja na okolnost mogućnosti uporabe odložene talioničke troske u građevinarstvu", kažu u Ministarstvu.

Ovaj problem dosad nisu uspjele riješiti četiri Vlade i četiri Ministarstva. 140 tisuća tona troske "leži" godinama pred nosom mještana Biljane Donje.

Antica Škorić kaže: "Da će se to riješiti, čisto sumnjam. Ja sam već žena u godinama. Hoću li ja to dočekati?"

"Dok je ne vidim da su kamioni puni, da idu nazad, ja ne virujem u to ništa", rekao je Nedjeljko Mićo Škorić.



"Nikad to neće otić iz Ravnih Kotara! To je žalosno, od vrha do dna!", žali se Miloš Škorić.

Država, kažu, kao da čeka da se netko drugi pobrine za Crno brdo. Ista ta država u jednom je trenutku trosku proglasila rudnim bogatstvom. Ali, ni s blagom nisu znali kamo će, pa je blago postalo nusproizvod.

Za Europsku komisiju ovo je, što je jasno navedeno i u presudi, otpad koji više od desetljeća narušava život i zdravlje mještana Ravnih Kotara.

