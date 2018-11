Crni petak produžio se na cijeli vikend, a potrošnja je tijekom vikenda oborila sve rekorde. Samo u petak, prema podacim Porezne uprave, izdano je 7,2 milijuna računa, što je rast od četiri posto u odnosu na crni petak prošle godine, a iznos na računima dosegnuo je 689 milijuna kuna ili 20 posto više nego godinu prije.

Crni petak bio je uvertira u prosinačku potrošačku groznicu te se dobra zarada očekuje i tijekom adventskih dana. Prema procjeni Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS), potrošnja u prosincu prijeći će 13 i pol milijardi kuna.

"Bilježimo potražnju za radnicima, lagani rast plaća i to sve budi lagani potrošački optimizam", rekao je Krešimir Sever, predsjednik NHS-a.

Osim Vladinog božićnog rasterećenja, kažu sindikati, na veću će potrošnju utjecati i novac koji iz inozemstva stiže u Hrvatsku.

"Kad pogledamo što se kupuje, ne vidimo ništa što bi se moglo nazvati bahatom potrošnjom", rekao je Sever.

Naime, velikim se dijelom kupuju hrana i piće, ali i pokloni, koje sve više nabavljamo putem interneta.

"Najviše se kupuje, prema onome što je evidentirano istraživanjima, odjeća i obuća, elektronika pa onda knjige i ostali proizvodi", rekla je Ema Culi iz Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore.

Tek se za dvije godine očekuje povratak na stanje prije krize

U posljednjih 50 mjeseci, trgovina na malo bilježi dobre rezultate. Ipak, tek ćemo se 2020. vratiti na stanje kakvo je bilo prije krize 2008. godine.

Naime, gospodarstvo je iz recesije izašlo 2014. godine u trećem, turističkom tromjesečju, rastom od 0,1 posto. U godinu dana rast se popeo do 3,8 posto. Nakon toga se već iste zime događa pad na 2,3 posto, ali slijedi novi porast do gospodarskog rasta od četiri posto u posljednjem tromjesečju 2016. godine.

Kretanje BDP-a (Foto: Dnevnik.hr)

Nakon toga je uslijedilo novo usporavanje gospodarskog rasta, pa zatim novo ubrzavanje do rasta BDP-a od 3,4 posto u trećem tromjesečju prošle godine. To je posljednji rast iznad tri posto, pošto je ove godine turizam uspio pogurati BDP do rasta od 2,8 posto.

