VIDEO Vatrena stihija u Čileu ubila 64 osobe, predsjednik ima loše vijesti: "Ta će brojka sigurno rasti i to značajno"

U požarima koji haraju dijelovima središnjeg Čilea poginule su najmanje 64 osobe, a zemlja se suočava s tragedijom vrlo velikih razmjera, rekao je u nedjelju čileanski predsjednik Gabriel Boric, upozoravajući da će broj žrtava vjerojatno rasti u idućim danima.

Šumski požari koji su izbili prije nekoliko dana prijete vanjskim rubovima turističkih gradova Viña del Maru i Valparaísu, koji zajedno broje više od milijun stanovnika.

Vlasti su u najteže pogođenim područjima uvele policijski sat nakon 21h i poslale vojsku u pomoć vatrogascima u zaustavljanju širenja požara, dok se iz zraka plamen pokušava ukrotiti vodom iz helikoptera.

Boric je, najavljujući dvodnevnu nacionalnu žalost od ponedjeljka, najavio još loših vijesti.

"Ta će brojka sigurno rasti, značajno će rasti", rekao je Boric u televizijskom obraćanju naciji. Broj smrtnih slučajeva u nedjelju, 64, porastao je sa subotnjih 51.

Forest fires raging in central Chile have killed at least 64 people pic.twitter.com/iK4Ur1qWam