Eksplozija cijena energenata koja je već zahvatila Europu, stiže i u Hrvatsku. Za državu će tako struja biti 50 posto skuplja od plana. Vrlo je izvjesno da ista sudbina čeka i kućanstva. Dođe li do naglog šoka, iz vlade između redaka potvrđuju da će zamrznuti cijene, no ne otkrivaju imaju li dugoročni plan. To će od njih zatražiti saborska oporba, odmah po povratku u klupe nakon zimskih praznika.

Dok građani sa sjetom razgledavaju proizvode iz nedavne prošlosti, na isti se način prisjećaju i nižih cijena. Hrana nikada skuplja u zadnjih 10 godina. MOST je zbog rasta inflacije već tražio dolazak guvernera HNB-a u Sabor. Za nastavak zasjedanja u siječnju imaju nove planove.

"Očito je da cijene rastu i zato kao oporba sada razmišljamo o interpelaciji o rastu cijena plina koje će se dogoditi sigurno 1. travnja, a to će utjecati na cijenu svih ostalih proizvoda u RH", rekao je Nikola Grmoja za Dnevnik Nove TV.



I SDP će u Saboru tražiti raspravu o ekonomskoj situaciji, ali i zatražiti hitno donošenje paketa intervencijskih mjera.



Mišel Jakšić je izjavio: "Ulazimo u jednu zonu sumraka gdje će građani sve teže živjeti i gdje će se sve slomiti na njihovim leđima. Trpit će građanstvo, trpit će poduzetništvo. Imat ćemo sličnu priču kao što imamo oko obnove ili COVID pandemije. Jako puno razgovora i rasprava, jako puno izbjegavanja odgovornosti odluka."

Iz Vlade poručuju da drže sve pod kontrolom. Inflacija, kaže premijerov ekonomski savjetnik Zvonimir Savić, još nije uzela maha:

"Imamo neke zemlje EU gdje je stopa inflacije preko sedam posto. Iako dolazi do rasta cijena, dakle inflacija je sve veća. Zadnjih nekoliko godina realne plaće su u Hrvatskoj sve veće i rastu brže nego raste stopa inflacije, što znači da zadnjih nekoliko godina raste i kupovna moć stanovništva."



Grmoja ipak kaže da ta priča ne drži vodu: "Naravno da ne drži, taj rast minimalne plaće pojede inflacija i rast cijena proizvoda."



Pravi udar na džepove građana tek se očekuje. Izvjesno je da će poskupjeti i struja. U tom bi slučaju, vlada mogla primijeniti već viđeni recept.



Što ako struja drastično poskupi?

"Vlada ima mehanizme koji su vezani na primjer utjecanje na kretanje cijene naftnih derivata, a pogotovo ako dođe do kratkoročnih šokova i naglih utjecaja na promjenu cijena. Imamo situaciju da je cijena plina fiksirana do travnja. Vlada će pomno pratiti i utjecat će gdje može na pozitivni standard građana", rekao je Savić.



Ali samo kratkoročno jer sve se brzo vraća na staro. Pokazalo se to na primjeru goriva, čija cijena nakon odmrzavanja, polako, ali sigurno raste.

