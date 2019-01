Prijestolnica ličkoga krumpira, u srcu Like, Lovinac, odnedavno je i turistički hit. Nezaposlenost je vrlo niska, ali mladih obitelji je, izvještava Šime Vičević, sve manje.

Još je ovo daleko od one prave ličke zime, ali Lovinac pod snijegom otprilike je kao Sahara pod pijeskom.

Sanjkanje u Lovincu (Foto: Dnevnik.hr)

Na prvi pogled nema žive duše, ali subotnje jutro odmah je veselije uz Miletićeve s jednogodišnjim blizankama.

Ana Miletić iz Lovinca ukratko nam je ispričala kako misli da djeca doživljavaju život u malom selu. ''Mislim da će im zasigurno do srednjoškolske dobi ovdje biti super. Već kad su stariji, djeca više manje zahtijevaju drugačije stvari i više sadržaja i zanimaju ih druge stvari za koje mislim da im se ovdje ne može pružiti“, kaže Miletić.

S Anom se slažu mnogi, jer broj stanovnika pao je ispod tisuću. U mjestu koje je oduvijek bilo poznato kao prijestolnica čuvenoga ličkoga krumpira. Djelatnik koji radi u maloj tvornici krupira rekao nam je da je lički krumpir poseban po ukusu i ljepoti.

Lani je u Lovincu proizvedeno 1000 tona. Uz dobru cijenu na tržištu, tu je i europska zaštita, ali i suživot krumpira s govedom, objasnio nam je direktor Agrovelebita Nikola Vidaković. ''Na parcelama ne možemo svake godine proizvoditi krumpir, ostalih godina možemo proizvoditi hranu za goveda, a s druge strane, oni nama podare organsko gnojivo kojima mi gnojimo površine na kojima opet sadimo krumpir“, objasnio je Vidaković.

Lički krumpiri iz male tvornice u Lovincu (Foto: Dnevnik.hr)

Uz poljoprivredu, pojavio se i ruralni turizam. Prije tri godine usred Like, u obližnjem Svetom Roku, otvoren je hostel, koji se pretvorio u cjelogodišnji obiteljski posao. Suvlasnik hostela Denis Karadža ispričao je kako je to bilo u samim počecima. ''Svi su bili skeptični. Ja sam Dalmatinac, vidio sam da se tu turizam može raditi 365 dana u godini. Svake godine bilježimo rast i to poprilično veliki rast, da se iz Zavoda za statistiku iznenađuju svaki put“, objasnio je Karadža.

Mnoge je iznenadila i popularnost Cvituše, izletišta koje četvrtu zimu nosi titulu „dalmatinskog sanjkališta" kaže voditelj izletišta Hrvoje Račić. „Cvituša je postala pojam jednoga mjesta koje je najbliže Dalmaciji. Tu smo u velikoj prednosti pred ostalima. Tu je dosta radnih mjesta. Vikendima nas ima čak 15-ak. Tako da je to jedan cijeli pogon“, ispričao je Cvituša.

Tabla na ulazu u selo Lovinac (Foto: Dnevnik.hr)

Uz rastući turizam i potencijal ličkoga krumpira, gotovo nema nezaposlenih. Uskoro se prvi put u povijesti Lovinca otvara vrtić, a čeka se i dolazak prvog zubara. Ali s druge strane, demografija „ne štima". Osam razreda osnovne škole pohađa tek 40-ak učenika. A prvak u natalitetu je općinski načelnik Ivan Miletić. „Moja Ružica i ja imamo osmero djece. Uz to imamo i dva kredita, i to ću vam reći. Tako da, može se. Kad se hoće i kad se radi, kad se da sebi odricanja i svega može se svakako“ zaključio je Miletić.

U teoriji se može, ali u praksi kako za koga. Jer život u srcu Like nikada i nije bio „igra mačke i miša", nego nešto puno ozbiljnije.

