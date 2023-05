Hrvatska danas slavi! Prije 33 godine na današnji dan stvoreni su temelji modernog Sabora. Nakon 45 godina komunističke vlasti, u saborske klupe sjeli su zastupnici različitih stranaka izabrani za izborima. Od ranog jutra uz polaganje vijenaca i poruke domoljublja, ali i izgradnje još bolje Hrvatske javlja se državni vrh.

Na usnama himna, na kravati grb, u ruci zastava.

"Uvijek ovako dođem. To je najsvečaniji dan koji svaki Hrvat i Hrvatica i svaki čovjek koji živi na ovom tlu lijepe naše mora slaviti", rekao je Ivica Jurjević iz Zagreba. "Domovina je moja zemlja pa to i prikazujem, puno srce je - Hrvatska, dosanjani san mog oca", dodala je Antonija.

Prošle su 33 godine od konstituiranja prvog demokratski izabranog sabora.

Milanović i oporba bojkotiraju Dan državnosti, mnogi građani izvjesili zastave: "U svijet će otići lijepa slika"

"Inače 33 godine nisu puno, ali su ogromno razdoblje u povijesti hrvatskoga naroda. Važno je da svi u Hrvatskoj poštujemo i državu i njezine institucije, simbole, a današnji dan je ogroman simbol hrvatskog naroda i hrvatske države", poručio je premijer Andrej Plenković.

"Postali smo dio svega onoga o čemu smo ustvari sanjali krajem '80-ih i početkom '90-ih! Zato hvala svima koji su sudjelovali u tom projektu. Vjerujem da smo ispunili ono što se očekivalo", izjavio je Gordan Jandroković, predsjednik Sabora.

Ničega od toga ne bi bilo bez hrvatskih branitelja, donosi reporterka Dnevnika Nove TV, Petra Buljan.

"Puno je krvi poteklo, puno je mladosti hrvatske izginulo, puno je još nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava", rekla je Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih branitelja i civila.

"Prisjećamo se svih žrtava, svog stradanja, ali osvrćemo se i na naša postignuća", naveo je Tomo Medved, ministar branitelja.

FOTO Pogledajte spektakularne prizore: Slapovi Niagare zasjali u bojama hrvatske zastave

Za njih su u utorak vijence položile povijesne postrojbe na Medvedgradu. Predstavnici branitelja s članovima Vlade učinili su isto kod spomenika Domovini.Onda su se zajedno uputili na misno slavlje. Iz prvog reda vladajući su mogli čuti i poruke monsinjora Dražena Kutleše.

"U tome se smislu pridružujemo pozivu pape Franje na politike koje čine mogućim usklađivanje obitelji i posla", napomenuo je Kutleša.

Upozorio je Kutleša i na čuvanje identiteta, ali i skrb za obitelj i solidarnu domovinu. Mnogi smatraju da se danas ne cijeni dovoljno ono što je napravljeno "Ne, ne, uopće, to kao da je zaboravljena priča nažalost", rekao je Vinko.

"Ponekad zaboravimo kolika je privilegija živjeti u svojoj državi, kao što je nadbiskup Kutleša rekao, nekad zaboravimo biti zahvalni za to što imamo", dodala je Marijana.

Zahvalni su Hrvatskoj - Ukrajinci. Poruka zahvalnosti osvanula je u 31 hrvatskom gradu na 363 info-ekrana.

Oni koji su u Hrvatskoj našli drugi dom - nisu se libili proslaviti.

"Čekam dan da budem u mirovini, a da naše nebo bude mirno. Tu je lijepo, ljudi su dobri i najbolje je što može biti. Nadamo se da ćemo i mi to dočekati kao i vi", zaključio je Edi iz Ukrajine.

U čast dana Državnosti u Hrvatskoj u prepoznatljivim bojama zasjali su noćas slapovi Niagare. Sve je organizirao generalni konzulat RH u Mississaugi. Čestitke Hrvatskoj stižu i s Googlea. Na najpoznatijoj svjetskoj tražilici danas je vijorila hrvatska zastava. No, Milanović i dio oporbe za slavlje ne mare.

"Ovo je praznik koji je HDZ izglasao sam sebi. Ja sam se danas prošetao svojim sokakom, jedan jedini barjak je bio izvješen i to pred mojom zgradom", poručio je Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske.

Vladajuća većina u svom je mandatu proslavu Dana državnosti s 25. lipnja - vratila na ovaj dan. Milanović to ne priznaje, pa sve oko državnog praznika od samog jutra - bojkotira.

Plenković napao Milanovića: "Kakav je to predsjednik države?! To je slučaj bez presedana"

"Mislim da je to sramotno! Kakav je to predsjednik Republike koji ne poštuje Dan državnosti vlastite države? To je temeljno pitanje bez ikakve dileme i slučaj bez presedana", odgovorio je Plenković Milanoviću.

S premijerom slažu i predsjednik Sabora Gordan Jandroković te ministri. No, nije Milanović jedini koji bojkotira Dan državnosti, njemu se pridružio Peđa Grbin.

"Mislim da je to greška koja će se njima politički osvetiti", izjavio je Davor Božinović, potpredsjednik Vlade.

Središnja svečanost proslave Dana državnosti i 10. godišnjice hrvatskog članstva u Europskoj uniji obilježit će se svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Tamo je bila reporterka Dnevnika Nove TV, Barbara Štrbac.

"U Hrvatskom narodnom kazalištu očekuje se više od pet stotina uzvanika. Uz premijera Andreja Plenkovića bit će tu i njegovi ministri, predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković i mnogobrojni saborski zastupnici. Neće biti samo sadašnji dužnosnici nego se očekuje i niz bivših dužnosnika. Tako su pozvani bivši predsjednici države Stipe Mesić, Ivo Josipović i Kolinda Grabar-Kitarović", izvijestila je Štrbac.

Slavit će se uz raznovrsni program, a na početku svećanosti govor će održati premijer Andrej Plenković.

Kakav će biti program i o ćemu će sve govoriti premijer, pogledajte u prilogu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.