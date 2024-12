Vatrogasci se od jutra bore s požarom u Žrnovnici gdje gore ostaci borove šume u blizini kuća i bivše vojne baze.

"Vjetar i dalje puše, malo se primirio u odnosu na jutros, ali udari bure su jaki. Požar gasi 60-ak vatrogasaca s 18 vozila, podignute su sve raspoložive snage sa šireg splitskog područja. Vatra je došla i do prometnice, no pogašeno je. Gorjelo je i oko škole te na području vojne građevine Korešnica, no školu je, na sreću, zaobišla. Strašni prizori probudili su mještane nešto iza 9 sati", kazala je reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić.

"Odjedanput požar, onda šta ćeš, zalij koliko možeš. Vjetar je jak. Ovo je opasno", kazao je Mirko iz Žrnovnice koji se nada da će vatrogasci savladati požar.

"Vjetar je jak. Ne znamo što će biti, svi smo u strahu, nadamo se najboljem. Prestrašno je kako to izgleda, prestrašno, blizu je kuća", rekla je Roberta, mještanka iz Žrnovnice.

Vatrogascima je trebao pomoći i kanader, ali se zbog jakih naleta bure od 100 km/sat vratio odakle je i došao.

