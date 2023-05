Nije samo predsjednik države Zoran Milanović "bojkotirao" proslavu Dana državnosti. Ni predstavnici najvećih oporbenih stranaka nisu sudjelovali u dijelu protokolarnih događanja. Odazvali su se tek rijetki. Dio MOST-ovih zastupnika otići će na koncert u Hrvatsko narodno kazalište.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin bit će na Dan državnosti u Omišlju na Krku uz Milanovića koji ne priznaje proslavu na ovaj dan koji je vratila Vlada premijera Andreja Plenkovića.

Iako pozvan, predsjednik Zoran Milanović se ispričao za nedolazak na svečani koncert, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan. "Mislim da je to sramotno, pitanje koje bi mediji trebali njemu dovesti na dnevni red - kakav je to predsjednik republike koji ne poštuje dan republike vlastite države?", pita se Plenković koji dodaje kako misli da je to "slučaj bez presedana".

"Treba tradiciju njegovati i ne mijenjati datume Dana državnosti. 30. svibnja je primjereno", smatra Stephen Nikola Bartulica iz Domovinskog pokreta. "Neće doći na misu, pretpostavljam da će znati proslaviti ovaj dan", dodao je.

"Na sve državne praznike uvijek sudjelujem u državnom protokolu", zaključio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

