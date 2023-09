Dobili račun iz bolnice, pa se šokirali: Cijela generacija maturanata birokratskom greškom ostala bez dopunskog osiguranja

Bez dopunskog zdravstvenog osiguranja ostala je cijela generacija maruranata karlovačke Gimnazije. A nitko od njih toga ne bi bio ni svjestan da jedna maturantica nije zatrebala medicinsku pomoć. Ubrzo nakon liječenja, na adresu joj je stigao račun od 300 eura. Začuđeni roditelji i maturantica, korak po korak, otkrivali su što se dogodilo te da nisu sami, piše KAportal.

Do ove nevjerojatne situacije došlo je "zahvaljujući" izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno njihovom tumačenju u karlovačkom HZZO-u.

Za ovaj slučaj bitna je izmjena kojom se rok od 90 dana za prijavu na HZZO smanjuje na 30 dana od kraja školske godine. No, gimnazijalcima, školska godina ne završava u svibnju, kao ostalim školama. Zbog državne mature, njihovo srednjoškolsko obrazovanje završava u srpnju.

"Nismo ništa zaključivali sami od sebe, već sam u svibnju nakon maturijade otišla s kćeri prijaviti je na "burzu" i tamo su nam rekli da se ne možemo još prijaviti, a i ne trebamo, jer gimnazijalcima školska godina traje do srpnja", ističe majka jedne karlovačke gimnazijalke i dodaje kako su se i drugi maturanti informirali i dobili iste odgovore.

"Kada je krenula sva "buka" nazvala sam u Zagreb i saznala da tamo na drugačiji način tumače zakon i da su tamo gimnazijalci ostali s dopunskim zdravstvenim osiguranjem do srpnja", kaže sugovornica KAportala.

I tako, u svibnju ih nisu željeli primiti jer im još traje školovanje, a u srpnju su odbijeni jer se nisu prijavili na vrijeme.

Uzevši u obzir informacije iz Zagreba postavlja se pitanje tumači li pravna služba u karlovačkom HZZO-u ovu situaciju prestriktno ili jednostavno netočno, ili je, pak, pravna služba u pravu, no to onda novi zakon čini potpuno suludim.

Da stvar bude zanimljivija, roditeljima su iz Zavoda rekli kako su maturante trebali ostaviti i bez obaveznog zdravstvenog osiguranja jer su zakasnili s prijavom, no izašli su im u susret.

"To jesu mladi ljudi i vjerujem da će biti zdravi tih još mjesec i nešto dana do početka fakulteta, ali tko to može garantirati? Nije ih baš tako malo, može se dogoditi nesreća, potreba za operativnim zahvatom, a onda će uz to roditeljima očito doći i poveći račun," rekla je majka karlovačke maturantice.

Oni koji su izgubili pravo na dopunsko osiguranje mogu ga ponovno steći ili zapošljavanjem ili upisom na fakultet. Međutim, nije bitno što je netko upisao fakultet jer, akademska godina počinje tek - 15. listopada.

Treba napomenuti da su u istoj situaciji, a da možda to i ne znaju jer nisu imali zdravstvenih problema, vjerojatno i maturanti ogulinske gimnazije budući da Ogulin nema svoju ispostavu HZZO-a, kao i polaznici gimnazijskog smjera u školama u Dugoj Resi i Slunju.