Hrvatska medijska industrija uspostavlja zajednička pravila za prenošenje digitalnog sadržaja

HUDI, UNIP, HUP-UNI i DZNAP zajednički donose Smjernice o prenošenju medijskog sadržaja – sveobuhvatni okvir koji uređuje međunakladničku razmjenu sadržaja u digitalnom okruženju.

Četiri ključne organizacije hrvatske medijske industrije – Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI), Udruga nakladnika informativnih publikacija (UNIP), Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga novinskih izdavača (HUP-UNI) te Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) potpisale su Smjernice o prenošenju medijskog sadržaja. Ovaj dokument predstavlja zajednički regulatorni okvir koji uređuje način na koji hrvatski nakladnici međusobno preuzimaju i dijele digitalni medijski sadržaj.

Smjernice su nastale na inicijativu HUDI-ja u cilju promicanja profesionalizma, etike i fer prakse u digitalnom novinarstvu. Uključivanjem UNIP-a, HUP-UNI-ja i DZNAP-a dokument je dobio širi industrijski legitimitet i obuhvat. Donošenjem ovog dokumenta, hrvatska medijska scena čini važan korak prema uređenijem i održivijem digitalnom ekosustavu.

"HUDI je ove Smjernice pokrenuo jer smo vjerovali da digitalno novinarstvo zaslužuje jasna i poštena pravila. Drago nam je da su UNIP, HUP-UNI i DZNAP prepoznali tu vrijednost i odlučili se pridružiti. To nije samo formalno potpisivanje dokumenta, to je signal da cijela industrija ide u istom smjeru. Kada se ovako različite organizacije slože oko temeljnih načela, znate da ste napravili nešto što vrijedi", rekao je Ozren Kronja, direktor HUDI-a i UNIP-a.

Smjernice jasno definiraju što se podrazumijeva pod pojmom medijskog sadržaja – isključivo urednički oblikovani tekstovi objavljeni u elektroničkim publikacijama – te postavljaju temelje za tzv. 'fer korištenje sadržaja'. Nakladnici imaju pravo preuzimati sadržaj u minimalnom omjeru neophodnom za prenošenje informacije, uz uvjet da novi članak donosi transformativnu vrijednost: dodatni kontekst, analizu ili pogled iz drugog kuta.

Posebna se pažnja posvećuje zaštiti autorskih prava. Svaki preneseni sadržaj mora jasno naznačiti primarni izvor uz izravnu poveznicu, a ime autora potrebno je navesti radi poštivanja novinarskog rada. Analize, kolumne i komentari posebno su zaštićeni te se smiju prenositi isključivo u kontekstu rasprave ili usporedbe stavova.

Zabranjeno je svako prenošenje koje čitatelju oduzima razlog da posjeti primarni izvor, uključujući prepričavanje cijelog članka ili preuzimanje svih ključnih informacija bez dodane vrijednosti. Takva praksa ne šteti samo nakladnicima, već postupno iscrpljuje novinarske redakcije, obeshrabruje kvalitetan rad, uzrokuje mjerljivu ekonomsku štetu te dugoročno narušava kvalitetu cjelokupnog medijskog ekosustava.

"Smjernice predstavljaju važan doprinos zaštiti autorskih prava novinara prilikom prenošenja medijskog sadržaja, za što se DZNAP zalaže godinama. Posebno je to važno u vrijeme kada se zaštićeni autorski sadržaj bez dopuštenja i bez naknade masovno koristi za obučavanje modela umjetne inteligencije opće namjene. Potpisi na dokumentu predstavnika najvažnijih medijskih udruga u Hrvatskoj jamstvo su uspostave jasnih pravila na tržištu kojima se vrednuje novinarski rad", rekao je Goran Penić, predsjednik DZNAP-a

Smjernice predviđaju i fleksibilnost: nakladnici koji žele omogućiti cjelovito preuzimanje pojedinih članaka mogu to učiniti objavljivanjem sadržaja na posebnom, zaključanom dijelu HUDI portala namijenjenog prenošenju sadržaja. Ujedno, moguće je i sklapanje bilateralnih sporazuma između pojedinih nakladnika, koji ostaju valjani isključivo između ugovornih strana.

Sadržaj zaštićen digitalnom pretplatom posebno je zaštićen, a njegovo preuzimanje bez izričitog dopuštenja izvornog nakladnika izričito je zabranjeno, jer bi time bila nanesena izravna ekonomska šteta primarnom nakladniku.

"HUP-UNI potiče kulturu etičkog prenošenja digitalnog sadržaja, a zajedničko pridržavanje pravila omogućuje zaštitu autora, nakladnika, ali i čitatelja. Fer prenošenje sadržaja nije ograničenje – to je temelj zdravog medijskog tržišta. Jasno određeni načini i uvjeti prenošenja sadržaja smanjuju nelojalnu konkurenciju i doprinose stabilnosti i razvoju tržišta", rekla je Bojana Božanić Ivanović, predsjednica HUP-UNI-a.

Smjernice se primjenjuju na sve članove HUDI-ja, UNIP-a, HUP-UNI-ja i DZNAP-a, a svim ostalim nakladnicima u Republici Hrvatskoj preporučuje se dobrovoljno pridržavanje utvrđenih standarda. Time se želi poticati šira kultura odgovornog i etičnog prenošenja digitalnog medijskog sadržaja.

Potpisivanje Smjernica označava prekretnicu u organiziranom pristupu zaštiti novinarskog rada u digitalnom dobu. HUDI-jev inicijalni dokument, nadograđen doprinosima UNIP-a, HUP-UNI-ja i DZNAP-a, afirmira zajedničku volju industrije da gradi stabilno, pravično i suradnjom prožeto medijsko okruženje u Hrvatskoj.

Izvršni odbor HUDI čine Igor Cenić, član upravnog odbora Hanza Medije, Marin Katušić, direktor monetizacije, Index promocija, Tonko Weissmann, izvršni potpredsjednik i član uprave RTL-a Hrvatska, Maja Blumenšajn, direktorica digitalnog odjela Nove TV, Miran Pavić, osnivač i direktor Telegram Media Grupe te Zoran Turković, izvršni direktor i član uprave u 24sata i predsjednik HUDI-ja.

O HUDI-ju: Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) vodeće je strukovno udruženje za okupljanje online medija i svih ostalih industrija koje sudjeluju u digitalnom oglašavanju. Osnovali su je Hanza Media, Index promocija, Nova TV, RTL Hrvatska, Styria i Telegram Media Grupa.