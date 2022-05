Općinu Čeminac, koja je zbog brojnih načelnikovih afera u posljednje vrijeme često spominjana, zadesio je nesvakidašnji problem. Dnevnik Nove TV provjerio je tko upravlja Općinom dok je kontroverzni načelnik Zlatko Pinjuh u istražnom zatvoru te funkcionira li sve.

Iako je prvo pušten da se brani sa slobode, načelniku Čeminca Zlatku Pinjuhu ipak je odzvonilo. Već deveti dan Općina Čeminac je bez načelnika, istražni zatvor u trajanju od 30 dana odredilo mu je izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Osijeku.

Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić izvijestila je kako su mještani otkrili da se odsutnost načelnika u selu itekako osjeti.

"Osjeti se po tome što se ne kosi trava", rekao je jedan od stanovnika Čeminca za Dnevnik Nove TV.

"Normalno da se osjeti jer ne vidite da nam je sve u travi, sve prljavo. Nemojte me više ništa pitati. Sad trebate ići pitati one koji jezikom laju pa nek idu sad lizat tu travu i to sve", rekla je stanovnica općine Čeminac.

Oporba kaže kako Općina ne funkcionira jer načelnik na početku mandata nije postavio zamjenika. U tjedan dana slobode koju mu je sud dao, na mjesto pročelnice koju je razriješio dužnosti imenovao je novog pročelnika na rok od tri mjeseca.

"On je imenovan mimo zakona i vrlo jednostavno pošto je načelnik od 29.4. u zatvoru on jednostavno ne može koristiti nikakav njegov potpis za bilo kakovu odluku", rekao je HDZ-ov vijećnik Općinskog vijeća Josip Tkalčević za Dnevnik Nove TV.

Dok se mještani bune, novoizabrani pročelnik ne vidi ništa sporno.

"Kad je načelnik bio kao što je sad devet dana u istražnom zatvoru, kad je bio devet dana na moru, kad je bio tri godine na bolovanju, Općina je funkcionirala jednako dobro kao što i sad funkcionira", istaknuo je za Dnevnik Nove TV pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Čeminac Vladimir Šplajt.

Na upit Dnevnika Nove TV o tome jesu li razgovarali oko imenovanja zamjenika, Šplajt je rekao kako nisu razgovarali. Koja je procedura u slučaju da načelnik ne može obnašati svoju dužnost pojasnili su iz Ministarstva.

"Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku i gradonačelniku koji nemaju zamjenika, u toj jedinici lokalne samouprave raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika, a do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske", priopćili su iz Ministarstva pravosuđa i uprave.

"Vijećnici slijepo dižu ruke za te odluke koje su jednostavno mimo zakona", istaknuo je za Dnevnik Nove TV HDZ-ov vijećnik općinskog vijeća Josip Tkalčević.

"Ne mogu se oteti dojmu da je ne samo oporbi nego i nekim institucijama iznimno stalo da ova Općina ne funkcionira", rekao je Vladimir Šplajt.

Poznavajući sporost hrvatskog pravosuđa načelnik bi na svojoj funkciji mogao dočekati i sljedeće izbore.

