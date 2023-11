Što će utvrditi Hrvoj Šipek o propustima u slučaju Agrokor? "Ne može Državno odvjetništvo reći da nije na vrijeme upozoreno"

Glavna državna odvjetnica idući tjedan treba odgovarati na neugodna pitanja u Saboru. Pozvani su i ministri - pravosuđa, gospodarstva, vanjskih poslova.

"Zlata Hrvoj Šipek svoj dolazak je svakako najavila, a ministri će valjda najaviti kad dobiju točan termin", rekao je predsjednik odbora za pravosuđe Mišel Jakšić.

Zlata Hrvoj Šipek još utvrđuje ima li stegovne i kaznene odgovornosti onih koji su unutar tužiteljstva radili na slučaju Agrokor. Rok od osam dana u kojem su joj se morali očitovati - prošao je, a optužnica bez ključnog dokaza čeka na sudu daljnju sudbinu.

"Mi se i dalje nadamo da kaznenog postupka kao takvog dalje više neće niti biti, a da je činjenica da svih ovih 15 ljudi sad ulaze u sedmu godinu kako nad njima visi mač kaznenog postupka", rekao je odvjetnik Ivice Todorića, Fran Olujić.

Propituje se zašto je odabir pao na poljski KPMG i Ismeta Kamala.

"On je iskazao da je on upozoravao na vrijeme samo državno odvjetništvu na činjenicu da je radio ranije za gospodina Todorića dok je bio u KPMG Hrvatska, dakle, ne može Državno odvjetništvo reći da nije na vrijeme upozoreno na ovaj eklatantni sukob interesa", dodao je Olujić.

Pitanje je može li Hrvatska dobiti natrag novac i kolika je odgovornost onog koji je radio vještačenje, kazala je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.



"Što se tiče stalnih vještaka, a gospodin nije stalni sudski vještak oni svi imaju obvezu biti osigurani od odgovornosti koja koliko mi je poznato se tiče osiguranja od odgovornosti s krajnje nepažnje prilikom izrade nalaza i mišljenja vještaka", objasnila je predstojnica katedre za kazneno pravo u Zagrebu Sunčana Roksandić.

Ivica Todorić je to opisivao na svoj način. "Koga su doveli, kakvog su čovjeka doveli, ništa ne zna, ništa, sav je nekakav zgužvan, nikakav, nestručan, ni fakultet nije završio, ma mislim čudo jedno", govorio je 22. ožujka.

Iz poljskog KPMG-a se ne oglašavaju, kao ni iz ureda europskog javnog tužitelja u kojem radi Sani Ljubičić, koja je i potpisala ugovor s Poljacima. Dnevnik Nove TV uputili su na nacionalna tijela.

"Kad gledamo što je sve u igri i kolika je moguća šteta to nije samo iznos koji je plaćen za vještačenje to je oko milijun i 300 tisuća eura, nego moramo gledati vrijednost cjelokupnog predmeta, a cjelokupni predmet je milijardu i 300 tisuća eura", komentirala je Sunčana Roksandić Vidlička.

"Ovo nije samo pravosudno pitanje bez obzira što Andrej Plenković to sad odmiče od sebe, on se upetljao u taj cijeli slučaj Agrokor, prezentirao se kao veliki pravosudni gospodarski spasitelj Hrvatske, danas vidimo da to tako ne ide", dodao je Jakšić.

Ne ide s optužnicom Državnom odvjetništvu, čeka se njihov potez.

