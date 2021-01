Uglavnom suho i dosta sunčano bit će i tijekom vikenda, ali temperature će se još snižavati tako da nas očekuje i prava zimska hladnoća.

Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti bit će sljedećih dana oko nule, a na Jadranu 4 ili 5 stupnjeva. Tijekom noći posvuda minusi, u kopnenom dijelu i do minus 10 stupnjeva, a na Jadranu do -2. Uz to hladnoću će pojačavati jaka bura s olujnim udarima, a u unutrašnjosti umjeren sjeverac.

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne malo više oblaka, ali ostat će suho. Uz slab vjetar, najviša temperatura bit će između 1 i 3 stupnja.

Na istoku zemlje, u Slavoniji, također suho i barem djelomice sunčano. Prema kraju dana u zapadnoj Slavoniji naoblačenje pa je moguća i pokoja pahulja snijega. Bit će hladno, najviša temperatura 1 ili 2 stupnja.

Na sjevernom Jadranu i u Istri sunčan dan, ali uz jačanje bure prema večernjim satima. Bit će hladno, najviša temperatura do 8 stupnjeva, a u gorskom dijelu i tijekom dana ispod nule.

Na južnom dijelu zemlje, u Dalmaciji, također sunčano i malo manje hladno. Puhat će umjerena bura koja će navečer pojačati na jaku s olujnim udarima. Temperatura će se popeti i do 9 stupnjeva.

Tijekom vikenda pa i početkom sljedećeg tjedna na kopnu nas čekaju još niže temperature, ali ostat će uglavnom sunčano i suho. Malo snijega padat će u subotu, ali uglavnom u gorskim područjima.

Na Jadranu više oblaka, ali uglavnom suho osim u nedjelju kad su mogući kratkotrajni pljuskovi kiše, ali i snijega. U subotu će još puhati jaka bura s olujnim udarima koja će slabjeti u nedjelju.

