Čeka nas promjenjivo vrijeme: Temperature će biti proljetne, ali ne treba zaboraviti ponijeti i kišobrane

Ciklona s glavninom vlažnog zraka u utorak će odmaknuti na jugoistok Europe pa će zbog manje vlage doći do kidanja naoblake, no ne i potpune stabilizacije vremena. Ponegdje još može biti malo kiše ili kratkotrajnog pljuska. U srijedu i četvrtak po visini će ponovno stizati vlažniji zrak što će, osobito na Jadranu i u gorskom području donijeti nove oborine. U petak prolazno smirivanje vremena.



U utorak ujutro i prijepodne u većini će krajeva biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Više oblaka - povremeno na jugu, ponegdje uz moguću kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar u unutrašnjosti slab. Na Jadranu ujutro duž obale slaba bura, a zatim slab i umjeren sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 6, na Jadranu od 6 do 12 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj i dalje promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Samo ponegdje ne isključuje se mala mogućnost za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 15 do 19 stupnjeva.

U istočnim predjelima djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i uglavnom suho. Vjetar većinom slab. I ovdje razmjerno toplo, uz najviših 17 ili 18 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Ponegdje, uz prolazan porast naoblake, može biti kratkotrajne kiše ili pljuska i to u prije svega u Gorskom kotaru poslijepodne, a na Jadranu prema kraju dana. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 12 do 14, na Jaranu od 15 do 18 stupnjeva.



U Dalmaciji također djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Poslijepodne uglavnom u zaleđu može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Puhat će većinom umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 19 stupnjeva.

U nastavku tjedna u unutrašnjosti promjenljivo povremenom s kišom, a ponegdje pljuskom i grmljavinom. U najvišem gorju može biti i malo susnježice i snijega. U petak sunčanije i stabilnije, no svježije pa ujutro može biti i slabog mraza. Do petka puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak.



Na Jadranu u srijedu i četvrtak promjenljivo do pretežno oblačno povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom. U petak prolazno smirivanje vremena uz dosta sunca. Povremeno će puhati umjerena bura i sjeverozapadnjak koji će u petak oslabjeti.



Po svemu sudeći, za vikend, u drugom dijelu subote novo naoblačenje, a zatim kiša ili pljuskovi i grmljavina, osobito u nedjelju na Jadranu i u gorskom području gdje može pasti i veća količina oborine.

