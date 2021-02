Novoosnovani Nezavisni sindikat vozača taksija najavio je prosvjed upozorenja koji će se održati u utorak 9. veljače ispred sjedišta Bolta.

Pedesetak taksista zastat će ispred sjedišta Bolta u utorak kako bi upozorili, između ostalog, na preniske cijene te tvrtke zbog kojih su vozači dovedeni na rub egzistencije, a dio njih već je potražio drugi posao.

Tako barem tvrdi Tihomir Jaić, predsjednik novoosnovanog Nezavisnog sindikata vozača taksija, koji organizira ovaj prosvjed upozorenja. "Pedesetak automobila zastat će ispred sjedišta Bolta u Radničkoj, s lijeve i desne strane pod sva četiri žmigavca. Nećemo zaustaviti promet da ne stvorimo velike probleme građanima, možda će se stvoriti manja gužva", kaže Jaić, dodajući da će prosvjed trajati petnaestak minuta, koliko bi trebala trajati i konferencija za novinare.

Taksiste najviše muči opcija economy koju je uveo Bolt zbog toga što ih, kažu, najviše pogađa jer je takva vožnja korisnicima 20 posto jeftinija od standardne. Sličnu opciju ima i Uber, međutim ona se aktivira samo kad nema vožnji i korisnicima se ne prikazuje kao opcija. "Razumijemo korisnike kada izaberu vožnju od 2,88 kuna po kilometru umjesto standardne od 3,60 kuna, no u tom slučaju vozaču nakon svih davanja ostaje između 30 i 40 lipa po prijeđenom kilometru, što vodi do urušavanju normalnog funkcioniranju našeg tržišta", kaže Jaić te dodaje da svi kvalitetniji vozači već odlaze i pronalaze druge izvore zarade.

Problem vozači iz Indije i Pakistana?

Ističe i problem vozača koji pristižu iz Indije i Pakistana. "Oni već godinama dolaze na taksi-tržište Europske unije, no sada je to tamo prilično zaustavljeno, pa su se prebacili u Hrvatsku. Mi smo ih uspjeli identificirati pedesetak, no vjerojatno ih je i više", kaže Jaić. Dodaje da nema ništa protiv stranih vozača na našem tržištu, ali...

"Imate toliko nisku cijenu da naš vozač mora prestati voziti, a dolazi stranac koji ne poznaje jezik, kulturu, a ni Zagreb", priča Jaić. Tvrdi da zbog toga dolazi i do čestih sudara te da je upitno koliko tvrtke mogu provjeriti njihove potvrde o nekažnjavanju, za razliku od vozača iz Hrvatske ili iz neke druge zemlje Europske unije.

Predstavnici novog sindikata pokušali su doći u kontakt s vodstvom Bolta, no kažu da su dobivali samo generičke odgovore koje šalju svima koji postave upit te su zbog toga prisiljeni na prosvjed upozorenja.

Taksisti će tražiti određivanje minimalne cijene vožnje od četiri kune, za što vjeruju da korisnicima ne bi predstavljalo veliki problem, a vozačima bi osiguralo da pokriju davanja i PDV. Traže i smanjenje stope PDV-a na 13 posto, a treći im je problem i najava da od 1. siječnja 2022. godine njihova vozila neće smjeti biti starija od pet godina. "Mi smo jedina država u Europi koja će uvesti tako nisku granicu, a vozačima je to potpuno neisplativo", kaže Jaić. Navodi i da završavaju prijedlog zakona koji je, smatra, optimalan za naše tržište.