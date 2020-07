Za 3250 kuna koliko su u četvrtak platili put iz Splita u Zadar, turisti iz Švedske mogli su otići u Zagreb. Potezom taksista iznenađen je i predsjednik Ceha prijevoznika.

Par iz Švedske koji je u četvrtak sletio u Split taksi do Zadra platio je 3250 kuna, piše Slobodna Dalmacija.

To je naljutilo i predsjednika Ceha prijevoznika pri Obrtničkoj komori u Splitu.

"Žalosna je ova situacija i našim gostima ostavlja ružnu sliku o destinaciji. Čim su izišli iz aviona su ih oderali. Prvi kontakt s Hrvatskom im je bio taksist koji im je naplatio uslugu prijevoza 3250 kuna. Nije u redu naplatiti neku uslugu nerealno, samo zato što je riječ o turistima koji dolaze, primjerice iz Švedske, gdje je standard znatno bolji nego kod nas", smatra Milivoj Topić.

Rekao je kako je vozač takvu cijenu opravdao cijenom parkinga u Zračnoj luci. Topić smatra da je za sve kriva liberalizacija tržišta.

"Svaka kuća danas ima vozača taksija, a razlike su velike. Nije isto biti profesionalni vozač ili nakon redovitog posla sjesti u auto i obavljati usluge prijevoza kako bi zaradili malo više novca. Najveći problem je što nema kontrole i svatko namješta cijene kako njemu paše. Imamo najneurednije tržište u Europi", rekao je za Slobodnu Dalmaciju i dodao da je to realna cijena za do Zagreba, a ne Zadra te da je prije liberalizacija cijena za prijevoz od Zadra do Splita bila oko 1300 do 1400 kuna.

Upozorio je da i pojedini taksisti nemaju ovjerene taksimetre, već ih imaju na mobilnim telefonima na kojima ih sami mogu podešavati.

Riječ je o obrtu registriranom u Zadru, a kako javlja Slobodna, vlasnika nije bilo moguće kontaktirati.